Tornerà a Lugano il Plan ₿ Forum, conferenze Bitcoin tra le prime d’Europa

Il Plan ₿ Forum, l’evento dedicato a Bitcoin, blockchain e tecnologie Peer-to-Peer, si terrà a Lugano il 20 e 21 ottobre 2023. Questa sarà la seconda edizione dell’evento che ha già radunato quasi 2.000 appassionati nel 2022.

Lugano, situata a soli 30 km dal confine italiano, ospiterà l’evento presso il Palazzo dei Congressi, Villa Ciani e Asilo Ciani. Durante questi due giorni, si terranno panel, momenti di networking e workshop interattivi con ospiti di spicco provenienti da tutto il mondo che rappresenteranno l’ecosistema Bitcoin in tutte le sue sfaccettature. Saranno affrontati temi come l’ambiente, la sicurezza, la privacy e il ruolo di Bitcoin nella libertà finanziaria e di parola. Tra i nomi più attesi, troviamo Stella Morris, avvocato e moglie del fondatore di WikiLeaks Julian Assange, che rappresenterà il marito attualmente detenuto nel Regno Unito.

Saranno presenti anche il padre di Assange, John Noble Shipton, e il fratello Gabriel Shipton. Inoltre, parteciperanno autentici pionieri del mondo crypto come Adam Back, Nick Szabo, Philip Zimmermann e Paolo Ardoino, oltre ad attivisti che vedono in Bitcoin uno strumento rivoluzionario per combattere i regimi autoritari e reintegrare nel sistema finanziario chi è attualmente escluso, come il palestinese Fadi Elsalameen e gli africani Hermann Vivier e Farida Nabourema.

Il Plan ₿ Forum, , arricchita da spazi interamente dedicati all’arte ed incontri business, fa parte del progetto Lugano’s Plan ₿, nato nel 2022 dalla collaborazione tra la Città di Lugano e Tether. Questo progetto mira a trasformare l’infrastruttura finanziaria di Lugano, promuovendo l’arrivo di talenti e imprese legati alle tecnologie blockchain e P2P. Inoltre, viene promosso l’utilizzo di valute digitali come BTC, USDT e LVGA, divenute a corso legale de facto, per gli acquisti presso oltre 300 attività commerciali locali.

Due stage aggiuntivi, iniziative di gaming, sfilate e drone show legati a Bitcoin

L’edizione 2023 del Plan ₿ Forum offrirà anche stage tecnici avanzati, che approfondiranno la relazione tra mining e tecnologie green, un’area dedicata al legame tra videogiochi e Lightning Network, un fashion show, un’esibizione di droni e un programma parallelo destinato alla cittadinanza. L’iniziativa #Palco21, che si svolgerà nella vicina Piazza Castello, offrirà formazione di base su Bitcoin e la sua blockchain gratuitamente per residenti e turisti interessati. Questo evento consoliderà la posizione innovativa di Lugano come hub europeo che dà voce a leader mondiali, imprenditori ed esperti che desiderano scrivere nuove pagine di storia nell’era della decentralizzazione.

