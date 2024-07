Giorgio Chiellini diventa brand ambassador di Zondacrypto

Novità in casa Zondracrypto. La piattaforma europea di exchange di criptovalute ha annunciato una nuova partnership con l’ex campione di calcio, bandiera della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini. Sarà lui, infatti, il nuovo brand ambassador della società. Ruolo per il quale sarà remunerato – in parte – sotto forma di token ZND, una criptovaluta che è alla base dell’ecosistema della piattaforma di scambio di criptovalute.

Zondacrypto e Giorgio Chiellini

Come specificato da Zondacrypto, l’ex difensore italiano, campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, entrerà successivamente a far parte del consiglio di amministrazione della società, come membro non esecutivo responsabile dello sviluppo del mercato italiano. “Ancora una volta, giochiamo in squadra con i migliori. Come ambassador abbiamo avuto prima un campione del mondo come David Trezeguet, ora un campione europeo come Chiellini”, afferma Przemysław Kral, ceo di Zondacrypto. “Giorgio è una personalità riconoscibile, affidabile e ambiziosa, sia nello sport che negli affari, con cui condividiamo gli stessi valori. Siamo entusiasti di avere una tale leggenda sportiva a bordo, per portare avanti la nostra mission di educare e rendere popolare il mondo delle criptovalute”.

Soddisfatto anche Chiellini che, nel 2023, dopo l’esperienza statunitense tra le fila della Los Angeles FC (con cui ha raggiunto la finale della MLS League nel 2023, dopo aver vinto la competizione l’anno precedente), ha annunciato il suo addio al calcio giocato. “Le criptovalute stanno diventando sempre più parte del panorama finanziario. Nonostante i numerosi vantaggi, per molte persone questa tecnologia rimane ancora sconosciuta, limitandone la diffusione. La missione di Zondacrypto, come piattaforma di scambio legale e autorizzata anche in Italia è quella di cambiare questa situazione”, dice Chiellini, che aggiunge: “Sono entusiasta di supportare un partner che ha già collaborato con realtà importanti come Juventus FC e Giro d’Italia nell’aumentare il suo riconoscimento e la diffusione nel mercato italiano. La prova della mia fiducia nel futuro delle criptovalute e nell’affidabilità di Zondacrypto è dimostrata dal fatto che riceverò parte della remunerazione, per la collaborazione da ambasciatore, nel token ZND, che è destinato a essere la base dell’ecosistema di Zondacrypto”

