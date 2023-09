Cisco acquista l’azienda di intelligenza artificiale Splunk in un’operazione da 28 miliardi di dollari

Aspetti principali

L’accordo, interamente in contanti, di 157 dollari per azione , rappresenta un premio del 31% rispetto al prezzo delle azioni Splunk di 119,59 dollari alla chiusura di mercoledì.

, rappresenta un premio del 31% rispetto al prezzo delle azioni Splunk di 119,59 dollari alla chiusura di mercoledì. Con l’acquisizione, Cisco si candida per costruire la “prossima generazione di sicurezza e osservabilità abilitata dall’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Chuck Robbins , ceo di Cisco.

, ceo di Cisco. Le azioni di Cisco sono scese del 4% nelle contrattazioni di premercato, mentre Splunk è salita del 20%.

Sullo sfondo

Il gigante della Silicon Valley ha annunciato giovedì l’accordo per l’acquisto dell’azienda di cybersecurity, specializzata in analisi e intelligenza artificiale, per, segnando una delle più grandi acquisizioni del 2023 e dell’era dell’Ai.

Cisco è una delle aziende tecnologiche più grandi e redditizie al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 225 miliardi di dollari alla chiusura di mercoledì e un utile netto di 12,6 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale.

Splunk, fondata nel 2003 e quotata in borsa nel 2012, ha registrato una perdita di 63 milioni di dollari nell’ultimo trimestre. Prima della proposta di vendita, le azioni di Splunk erano cresciute di quasi il 40% quest’anno, grazie all’aumento dell’interesse degli investitori per l’intelligenza artificiale, pur rimanendo quasi il 50% al di sotto del picco del 2020.

L’operazione si inserisce in un periodo insolitamente negativo per fusioni e acquisizioni: secondo i dati di PwC, la prima metà del 2023 è stato il periodo più tranquillo a livello globale per volume totale di operazioni dalla prima metà del 2020.

Citazioni importanti

La mancanza di recenti attività di fusione e acquisizione è stata “sorprendente”, ma l’accordo tra Cisco e Splunk dimostra che “la rivoluzione dell’Ia ha cambiato le carte in tavola”, secondo Dan Ives, analista di Wedbush.

In cifre

Otto. Ecco quante volte l’annuncio dell’acquisizione di Splunk da parte di Cisco ha fatto riferimento all’intelligenza artificiale.

