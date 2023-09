Nel primo anno di attività, Smart Bank raccoglie 300 milioni di depositi e circa 5000 clienti

BRANDVOICE / Paid Program

È passato un anno esatto dalla nascita ufficiale di Smart Bank e la banca d’investimento digitale fondata da Antonio De Negri in soli 12 mesi ha già mostrato quanto margine d’innovazione c’è sul fronte finanziario. Certo, per sfruttarlo bisogna essere attrezzati a dovere e l’istituto lo è, grazie alla piattaforma che ha sviluppato e che con pochi clic permette di creare nuovi prodotti finanziari. Una semplificazione operativa che rende a portata di mano l’obiettivo principe di Smart Bank: rendere accessibili al retail tutte quelle soluzioni finora appannaggio solo dei grandi player istituzionali e sfruttare la tecnologia per andare incontro alle esigenze degli investitori.

Alcuni esempi: Smart Bank ha portato per la prima volta in Italia i conti deposito strutturati, uno strumento ibrido in grado di permettere un potenziale ottenimento di rendimenti non fissi, ma legati a un benchmark di riferimento, come un indice azionario o uno legato all’andamento dei tassi d’interesse. L’inflazione persistente che caratterizza l’attuale contesto di mercato e che rappresenta una minaccia notevole per la tenuta patrimoniale, agisce da leva aggiuntiva a favore di questa soluzione. Questo perché il rendimento dei depositi strutturati di Smart Bank rispecchia il mercato ma rimane sia a capitale protetto sia garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100mila, beneficiando della salita dei mercati ma con la protezione sulla discesa. Una innovazione importante che Smart Bank ha scelto di rendere accessibile solamente tramite il suo canale digitale presso la piattaforma di Otter Finance.

Attraverso quest’ultima sono disponibili anche gli ultimissimi nati in casa Smart Bank:

Il primo è uno strumento adatto per chi vuole pensare già oggi al proprio futuro o a quello dei propri figli o nipoti: un conto deposito a tasso fisso al 5% della durata di 10, 6% per una durata di 15 o 7% per una durata di 20 anni, dove il rendimento viene pagato alla fine del periodo di sottoscrizione.

Il secondo è un conto deposito strutturato a 5 anni che segue l’andamento del fondo JP Morgan Adapt Index garantendo quindi accesso ai mercati finanziari a lungo termine ma a capitale protetto.

Tabella con tassi lordi e scadenze

Per entrambe queste nuove soluzioni, che sono molto a lungo termine, gli investitori possono usufruire dell’opportunità di ricevere un finanziamento su un ammontare fino al 70% dell’importo investito, un altro fronte indicativo della volontà di democratizzazione finanziaria di Smart Bank. Tradizionalmente accessibile solo agli investitori con patrimoni netti da banca private, oggi anche gli investitori retail possono avere un’alternativa per ottenere liquidità attraverso i propri investimenti con tassi di interesse estremamente competitivi. Smart Bank offre un finanziamento con costi limitati, senza vincoli di durata e senza piano di ripagamento, accessibile mettendo in pegno i propri investimenti, siano essi detenuti sotto forma di azioni, obbligazioni e fondi comuni da un intermediario. Un mercato totalmente innovativo per l’Italia a livello retail, a importi minimi di €3.500 che Smart Bank ha reso accessibile sempre in modo completamente digitale tramite Otter Finance.

Certo, la tecnologia, ma dietro di essa ci sono sempre le persone, che la indirizzano e governano. E in Smart Bank l’innovazione non è solo rivolta verso l’esterno ma permea anche la struttura interna alla banca. Il board dell’istituto è infatti composto per la maggioranza da donne con profili di primissimo piano ed esperienza consolidata nel mondo fintech e delle grandi banche d’affari. Oltre ad Antonio De Negri, fondatore di Cirdan Group e che detiene il ruolo di CEO di Smart Bank, e a Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente della SDA Bocconi, nel consiglio di amministrazione della banca siedono infatti anche Benedetta Arese Lucini, pioniera del fintech e imprenditrice digitale, Roberta Benedetti del Rio, investitore e advisor in Generation Investment Management e Bianca Maria Sole De Negri, senior investment consultant in ELOS Capital SA.

In un anno la banca ha raggiunto i suoi primi traguardi. 300 milioni di raccolta nei primi 9 mesi, con oltre 5.000 clienti retail in Italia e Germania, il lancio della prima piattaforma di direct indexing in Europa oltre ai primi depositi strutturati che hanno attratto un numero crescente di investitori ogni mese da quando sono stati lanciati a maggio.

Il desk di Antonio De Negri e quelli degli altri membri del team di Smart Bank sono pieni di nuovi progetti, che caratterizzeranno l’attività della banca nei prossimi mesi. Un’attività portata avanti sempre e solo offrendo un approccio tailor-made, con strumenti di protezione del capitale non facili da trovare per il risparmiatore ma che, una volta scoperti, fanno capire quanto siano importanti flessibilità e innovazione sul fronte finanziario. Tutto ciò che caratterizza le nostre vite è soggetto a evoluzione e la sfera patrimoniale e degli investimenti, fondamentale per guardare al futuro con serenità, deve evolversi di conseguenza. Smart Bank è nata per questo.

