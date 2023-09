Chi sono i 50 top creator mondiali secondo Forbes. In classifica anche Khaby Lame e Chiara Ferragni

Creator. Influencer. Streamer. Vlogger. Comunque li si voglia chiamare, questi potenti personaggi del mondo dei social media hanno in mano il mondo dell’intrattenimento e della pubblicità.

Quest’anno i 50 membri della seconda classifica Top Creator di Forbes hanno sfruttato i loro 2,6 miliardi di follower complessivi per guadagnare in tutto oltre 700 milioni di dollari: oltre il 20% in più rispetto ai 570 milioni del 2022. Non sono i soli: secondo la società di ricerche sui social media Influencer Marketing Hub, nel 2023 le aziende spenderanno 21 miliardi di dollari per il marketing attraverso i creator, contro gli 1,6 miliardi di sette anni fa. “Gli influencer godono di maggiore fiducia da parte del loro pubblico rispetto alle pubblicità”, afferma Erin Lanuti, chief innovation officer del colosso della pubblicità Omnicom Pr Group.

Per stilare la classifica dei migliori creator, Forbes ha analizzato i dati relativi ai guadagni, al numero dei follower, ai tassi di engagement e alle attività imprenditoriali di migliaia di personalità di internet, con l’aiuto della società di creator marketing Influential. Il risultato: una lista di 50 persone che sfruttano il loro enorme seguito per rimodellare il mondo dei media, del marketing, dell’intrattenimento e del gusto.

LEGGI ANCHE: Khaby Lame è il tiktoker più seguito del 2023 con oltre 160 milioni di follower

La classifica dei 50 top creator

Di seguito la classifica dei 50 migliori creator secondo Forbes.

1 | Jimmy Donaldson (MrBeast)

Guadagni: 82 milioni di dollari

Follower totali: 312 milioni

Engagement medio: 9,8%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

2 | Olajide Olatunji (KSI)

Guadagni: 24 milioni di dollari

Follower totali: 112 milioni

Engagement medio: 6,5%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

3 | Jake Paul

Guadagni: 34 milioni di dollari

Follower totali: 66 milioni

Engagement medio: 1,6%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

4 | Rhett & Link

Guadagni: 35 milioni di dollari

Follower totali: 32 milioni

Engagement medio: 0,85%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

5 | Charli D’Amelio

Guadagni: 23 milioni di dollari

Follower totali: 213 milioni

Engagement medio: 0,7%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

6 | Logan Paul

Guadagni: 21 milioni di dollari

Follower totali: 74 milioni

Engagement medio: 1,25%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

7 | Elliot Tebele (F*ckJerry)

Guadagni: 30 milioni di dollari

Follower totali: 17 milioni

Engagement medio: 1%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

8 | Emma Chamberlain

Guadagni: 20 milioni di dollari

Follower totali: 28 milioni

Engagement medio: 6,25%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

9 | Matt Rife

Guadagni: 25 milioni di dollari

Follower totali: 22 milioni

Engagement medio: 10,7%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

10 | Brent Rivera

Guadagni: 17,5 milioni di dollari

Follower totali: 96 milioni

Engagement medio: 11,25%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

11 | Khabane (Khaby) Lame

Guadagni: 16,5 milioni di dollari

Follower totali: 244 milioni

Engagement medio: 0,85%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

12 | Alexandra Cooper

Guadagni: 20 milioni di dollari

Follower totali: 5 milioni

Engagement medio: 14%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

13 | Mark Edward Fischbach (Markiplier)

Guadagni: 30 milioni di dollari

Follower totali: 68 milioni

Engagement medio: 0,4%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

14 | Sean McLoughlin (Jacksepticeye)

Guadagni: 27 milioni di dollari

Follower totali: 26 milioni

Engagement medio: 0,6%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

15 | Huda Kattan

Guadagni: 13 milioni di dollari

Follower totali: 69 milioni

Engagement medio: 1,4%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

16 | Preston Arsement (PrestonPlayz)

Guadagni: 35 milioni di dollari

Follower totali: 26 milioni

Engagement medio: 0,26%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

17 | Ryan Kaji

Guadagni: 35 milioni di dollari

Follower totali: 36 milioni

Engagement medio: 0,75%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

18 | Dixie D’Amelio

Guadagni: 11,5 milioni di dollari

Follower totali: 91 milioni

Engagement medio: 0,4%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

19 | Zach King

Guadagni: 13 milioni di dollari

Follower totali: 125 milioni

Engagement medio: 8%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

20 | Drew Desbordes (Druski)

Guadagni: 10 milioni di dollari

Follower totali: 12 milioni

Engagement medio: 5,75%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

21 | Chiara Ferragni

Guadagni: 7 milioni di dollari

Follower totali: 36 milioni

Engagement medio: 1,5%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

22 | Bailey Sarian

Guadagni: 13 milioni di dollari

Follower totali: 13 milioni

Engagement medio: 0,5%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

23 | Addison Rae Easterling

Guadagni: 6 milioni di dollari

Follower totali: 142 milioni

Engagement medio: 0,8%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

24 | Adam Waheed (Adam W)

Guadagni: 11 milioni di dollari

Follower totali: 38 milioni

Engagement medio: 1,5%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

25 | Josh Richards

Guadagni: 5 milioni di dollari

Follower totali: 34 milioni

Engagement medio: 1,6%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

26 | Christina Najjar (Tinx)

Guadagni: 7,5 milioni di dollari

Follower totali: 2 milioni

Engagement medio: 42%

Punteggio imprenditoriale: 4

Vedi profilo

27 | Kaitlyn Siragusa (Amouranth)

Guadagni: 15 milioni di dollari

Follower totali: 12 milioni

Engagement medio: 0,5%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

28 | Dani Austin Ramirez

Guadagni: 12,5 milioni

Follower totali: 2,7 milioni

Engagement medio: 4%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

29 | Mark Rober

Guadagni: 6 milioni di dollari

Follower totali: 29 milioni

Engagement medio: but 8%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

30 | Dream

Guadagni: 6 milioni di dollari

Follower totali: 47 milioni

Engagement medio: 3%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

31 | Tyler Blevins (Ninja)

Guadagni: 10 milioni di dollari

Follower totali: 71 milioni

Engagement medio: 0,3%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

32 | Marques Brownlee

Guadagni: 8,5 milioni di dollari

Follower totali: 29 milioni

Engagement medio: 1%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

33 | Michael Le (JustMaiko)

Guadagni: 4,4 milioni di dollari

Follower totali: 56 milioni

Engagement medio: 10,5%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

34 | Bella Poarch

Guadagni: 3,3 milioni di dollari

Follower totali: 112 milioni

Engagement medio: 0,65%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

35 | Nick Digiovanni

Guadagni: 4 milioni di dollari

Follower totali: 13 milioni

Engagement medio: 4%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

36 | Mikayla Nogueira

Guadagni: 7 milioni di dollari

Follower totali: 17 milioni

Engagement medio: 2,7%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

37 | Brooke Monk

Guadagni: 2 milioni di dollari

Follower totali: 36 milioni

Engagement medio: 12%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

38 | Madison Beer

Guadagni: 2,75 milioni di dollari

Follower totali: 62 milioni

Engagement medio: 3,2%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

39 | Nick Kolcheff (Nickmercs)

Guadagni: 11,5 milioni di dollari

Follower totali: 8 milioni

Engagement medio: 0,25%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

40 | Anthony Dawson (TooTurntTony)

Guadagni: 2,9 milioni di dollari

Follower totali: 25 milioni

Engagement medio: 2,6%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

41 | Aimee Song

Guadagni: 4,7 milioni di dollari

Follower totali: 8 milioni

Engagement medio: 0,75%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

42 | Alix Earle

Guadagni: 5 milioni di dollari

Follower totali: 8,5 milioni

Engagement medio: 7,2%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

43 | Drew Afualo

Guadagni: 2,9 milioni di dollari

Follower totali: 9 milioni

Engagement medio: 3,7%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

44 | Kai Cenat

Guadagni: 4,7 milioni di dollari

Follower totali: 22 milioni

Engagement medio: 25,75%

Punteggio imprenditoriale: 1

Vedi profilo

45 | Alan Chikin Chow

Guadagni: 1,6 milioni di dollari

Follower totali: 40 milioni

Engagement medio: 2%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

46 | Vivian Tu

Guadagni: 3 milioni di dollari

Follower totali: 2,5 milioni

Engagement medio: 1%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

47 | Monet McMichael

Guadagni: 4 milioni di dollari

Follower totali: 5 milioni

Engagement medio: 13%

Punteggio imprenditoriale: 1

Vedi profilo

48 | Olivia Dunne

Guadagni: 2,3 milioni di dollari

Follower totali: 12 milioni

Engagement medio: 5%

Punteggio imprenditoriale: 2

Vedi profilo

49 | Drea Okeke (Drea Knows Best)

Guadagni: 1 milione di dollari

Follower totali: 7 milioni

Engagement medio: 1,15%

Punteggio imprenditoriale: 3

Vedi profilo

50 | Dylan Mulvaney

Guadagni: 2 milioni di dollari

Follower totali: 12,5 milioni

Engagement medio: 7,5%

Punteggio imprenditoriale: 1

Vedi profilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.