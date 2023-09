Il fondatore miliardario di Evergrande finisce sotto inchiesta. E intanto crescono i timori di un collasso

(Photo by Getty Images)

Il miliardario presidente e fondatore del gruppo cineseè indagato per sospetti “crimini illegali”, ha dichiarato giovedì la società , poche ore dopo la sospensione delle contrattazioni del costruttore assediato.

Tutto questo in un clima di crescente preoccupazione per il futuro, mentre la società lavora per ristrutturarsi e allontanare l’incombente spettro della liquidazione.

Aspetti principali

In una dichiarazione rilasciata alla borsa di Hong Kong, Evergrande ha affermato che il suo presidente e fondatore Hui Ka Yan è stato sottoposto a “misure obbligatorie in conformità con la legge” per il sospetto di aver commesso “crimini illegali”.

è stato sottoposto a “misure obbligatorie in conformità con la legge” per il sospetto di aver commesso “crimini illegali”. L’azienda ha dichiarato di essere stata informata dalle “autorità competenti”, ma non ha approfondito la natura delle misure a cui Hui è sottoposto o i dettagli dei reati di cui è sospettato.

L’annuncio arriva poche ore dopo il blocco delle negoziazioni delle azioni di Evergrande e di due società controllate a Hong Kong e fa seguito alla notizia che Hui, noto anche come Xu Jiayin, era stato messo sotto sorveglianza dalla polizia cinese.

e fa seguito alla notizia che Hui, noto anche come Xu Jiayin, era stato messo sotto sorveglianza dalla polizia cinese. Le contrattazioni delle azioni di China Evergrande Group, China Evergrande New Energy Vehicle Group ed Evergrande Property Services Group si sono interrotte alle 9.00 ora locale.

Il deposito in borsa non ha fornito alcuna ragione per lo stop.

Un’azienda sull’orlo del collasso

Bloomberg ha riferito che Hui è stato messo sotto sorveglianza dalla polizia. Il provvedimento – che impone all’imprenditore di consegnare il passaporto, limitando la sua possibilità di lasciare un luogo designato o di parlare con altre persone senza autorizzazione – è al di sotto delle soglie per la detenzione formale o l’arresto e non significa che Hui sarà per forza accusato di un crimine.

Questo si aggiunge a tutte le difficoltà dell’azienda, che è sull’orlo del collasso in un contesto di crescente controllo da parte di Pechino, che si sta muovendo per stabilizzare il settore immobiliare in crisi.

LEGGI ANCHE: In Cina i miliardari dell’immobiliare stanno “perdendo” le loro fortune. E potrebbe essere solo l’inizio

I timori di una liquidazione sono cresciuti nelle ultime settimane, dopo che la società ha ammesso che il suo piano di ristrutturazione del debito offshore potrebbe non andare a buon fine a causa di un’indagine sulla sua principale filiale nella Cina continentale. Ora la polizia cinese sta indagando sulla società per potenziali reati e a settembre ha arrestato il personale di una filiale finanziaria.

Cosa guardare

Evergrande ha perso quasi tutto il suo valore dal picco raggiunto nel 2017. Le azioni hanno continuato a scendere questa settimana, tra i crescenti timori di una liquidazione, fino ad arrivare al -19% alla chiusura del mercato mercoledì. Il calo ha portato le perdite di questa settimana al 42%.

Le stime di Forbes

3,2 miliardi di dollari. Questo è il patrimonio netto di Hui, secondo il tracker in tempo reale di Forbes. Al suo apice, nel 2017, il miliardario aveva un valore di 42,5 miliardi di dollari ed era classificato come la persona più ricca dell’Asia.

Hui è nato in una famiglia povera e ha lavorato in una fabbrica di acciaio prima di fondare Evergrande. Ha quotato l’azienda in borsa nel 2009 – nel 2021 è stata dichiarata inadempiente con oltre 300 miliardi di dollari di debiti – ed è stato ben inserito nel mondo degli affari e della politica, anche all’interno del Partito Comunista Cinese al potere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.