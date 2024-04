Hong Kong ha approvato gli Etf spot su Bitcoin ed Ethereum

Hong Kong ha autorizzato i suoi primi fondi negoziati in borsa che tracciano gli asset digitali bitcoin ed ether, secondo quanto dichiarato da diversi emittenti, dando impulso al mercato e rendendo la città la prima in Asia a offrire questi prodotti dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato i primi Etf sul bitcoin all’inizio di quest’anno.

Aspetti principali

Alcuni gestori di fondi hanno dichiarato di aver ottenuto l’approvazione iniziale dalla Securities and Futures Commission (Sfc) di Hong Kong per il lancio di Etf crittografici , secondo quanto dichiarato sulla piattaforma di social media WeChat e secondo quanto riportato dai media.

In dichiarazioni separate, almeno tre società di gestione patrimoniale cinesi offshore hanno dichiarato che lanceranno presto gli Etf spot.

Tra queste, le unità di Hong Kong di Harvest Fund Management e una partnership tra Bosera Asset Management e Hashkey Capital , hanno dichiarato di aver ottenuto l’approvazione per la quotazione dei prodotti crittografici a Hong Kong.

Anche l'unità di Hong Kong di China Asset Management ha dichiarato di aver ottenuto l'approvazione normativa e di stare investendo per sviluppare i prodotti crittografici.

Gli annunci sui social media sembrano aver anticipato l'annuncio ufficiale della Sfc, che non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulle approvazioni e non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Forbes.

. Secondo CoinDesk, alcuni post sui social media delle aziende che annunciavano le approvazioni sono stati cancellati.

La ripresa del mercato delle criptovalute

Il bitcoin e l’ether sono saliti rispettivamente del 3% e del 6% nelle ultime 24 ore e nella prima mattinata di lunedì erano scambiati rispettivamente sopra i 66.000 e i 3.250 dollari. Le notizie attese da Hong Kong hanno contribuito a stimolare l’interesse per i due token e per l’intero mercato delle criptovalute, contribuendo a stimolare l’inizio di una ripresa dopo un fine settimana difficile.

I prezzi del bitcoin e dell’ether, le due criptovalute più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato, sono scesi tra i timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente dopo che l’Iran ha lanciato un attacco contro Israele, così come il mercato in generale.

Il mercato, guidato da bitcoin ed ether, ha registrato una ripresa fenomenale quest’anno, dopo che una serie di crolli e di fallimenti e scandali di alto profilo alcuni anni fa – tra cui l’implosione della borsa Ftx di Sam Bankman-Fried – avevano spinto il mercato al di sotto dei 1.000 miliardi di dollari.

Sebbene i rialzi nello spazio degli asset digitali siano difficili da spiegare – il settore è notoriamente volatile e spesso sfida la logica dei mercati finanziari tradizionali – quest’ultimo boom sembra essere sostenuto dal crescente entusiasmo degli investitori in seguito all’approvazione dei fondi negoziati in borsa (Etf) di criptovalute e da un’imminente contrazione dell’offerta dovuta al dimezzamento del bitcoin, una caratteristica insita nelle fondamenta matematiche della criptovaluta che storicamente ha fatto lievitare i prezzi.

Cosa guardare

La Securities and Exchange Commission ha autorizzato per la prima volta gli Etf sul bitcoin a gennaio, il che, insieme ad approvazioni simili in altre giurisdizioni, ha suscitato interesse per l’asset.

Gli appassionati sperano che l’autorità di regolamentazione dia il via libera anche ai prodotti basati sull’etere nel prossimo futuro, anche se gli esperti del settore sono scettici sulle possibilità che gli Etf sull’etere ottengano l’approvazione degli Stati Uniti.

In cifre

2,54 trilioni di dollari. Questo è il valore complessivo del mercato delle criptovalute. Il settore è salito di quasi il 4% nelle ultime 24 ore. Il bitcoin, con una capitalizzazione di mercato di 1.300 miliardi di dollari, rappresenta poco più della metà del mercato delle criptovalute. Dopo il bitcoin, l’ether è la seconda forza dominante, con circa il 15% del mercato per un valore totale di circa 390 miliardi di dollari.

