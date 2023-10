Rm Sotheby’s a Las Vegas: il Gran Premio di Formula Uno farà da sfondo all’asta

Una McLaren Elva già annunciata per l’asta

Non è un segreto che Las Vegas abbia come obiettivo quello di diventare il nuovo centro della cultura automobilistica statunitense. Con il prossimo Concorso d’Eleganza di Wynn e la penultima gara della stagione di Formula 1 in programma a solo una settimana di distanza, l’unico componente mancante era un’asta automobilistica, fino ad ora. RM Sotheby’s e Wynn Las Vegas collaboreranno per l’, che si svolgerà al Wynn’s Awakening Theatre il 17 novembre.

Dei circa 20 lotti esclusivi che attraverseranno l’isolato, uno che catturerà sicuramente le luci della ribalta è una McLaren Elva del 2021. Debuttato nel 2019, il modello è stato pubblicizzato dal marchio britannico come l’auto da strada più leggera mai prodotta dalla McLaren.

Quinta della serie Ultimate della casa automobilistica, la roadster è priva di tetto e parabrezza ed è in grado di coprire da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi grazie al suo motore bicilindrico da 4,0 litri turbo V-8 condiviso con le sorelle Senna e Speedtail, nella variante più potente.

L’esemplare su cui fare un’offerta, uno dei soli 149 costruiti, è rivestito con una scintillante applicazione di vernice Pacific Color Stream, che emula i neon e lo splendore notturno di Las Vegas. Ciò che desta più interesse tra i collezionsti, però, è che nonostante l’Elva abbia un valore stimato compreso tra 1,8 e 2,4 milioni di dollari e con meno di 100 miglia, questa Elva verrà offerta senza riserva.

LEGGI ANCHE: “Leclerc, Hamilton, Senna: quali sono i bolidi da strada dei piloti di Formula 1”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.