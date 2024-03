GoodHabitz e F1 in Schools insieme per avvicinare i giovani alle discipline scientifiche

La piattaforma internazionale di formazione continua GoodHabitz ha deciso di aderire alla F1 in Schools, una sfida multidisciplinare in cui squadre di studenti da tutto il mondo collaborano e progettano insieme una macchina F1 in miniatura ad aria compressa.

Il progetto, attivo in oltre ventiseimila scuole in 60 Paesi, si propone di avvicinare i giovani – ogni anno più di un milione e trecentomila – alle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) creando un ambiente di apprendimento divertente ed emozionante dove imparare ed esplorare una possibile carriera ingegneristica.

Un progetto orientato al lavoro di squadra

Nel nostro Paese, il progetto è attivo dal 2021 e mette in palio la possibilità di rappresentare l’Italia alle finali Mondiali di F1 in Schools. La scelta della propulsione ad aria compresa sottolinea l’importanza dell’azione coerente con i criteri di mobilità sostenibile.

Per l’Italia saranno sedici squadre, composte da tre a sei studenti delle superiori provenienti da ogni regione, a competere creando il proprio team di Formula 1 in tutti i suoi aspetti, dall’identità del team, a quella del brand, dal piano di comunicazione al business plan fino alla realizzazione delle vetture per le gare.

In questo processo, Formula 1 stessa supporta l’iniziativa educativa unica, accogliendo rappresentanze degli studenti nel paddock per conoscere team e piloti.

In un progetto profondamente orientato al lavoro di squadra, lo sviluppo di alcune competenze trasversali, che non sempre vengono insegnate a scuola, come leadership, comunicazione, problem solving e time management, risulta cruciale per affrontare la sfida con successo e prepararsi parallelamente a un mondo del lavoro in costante cambiamento.

Possibilità di apprendimento per gli studenti

Le soft skills diventano un investimento chiave per il successo personale e professionale, contribuendo a formare individui consapevoli e preparati.

Grazie alla partnership con GoodHabitz, gli studenti hanno a una disposizione una piattaforma in grado di fornire loro un approccio flessibile e accessibile all’apprendimento: attraverso corsi interattivi, tutorial e risorse multimediali facilmente gestibili e comprensibili, gli studenti possono sviluppare competenze accademiche e trasversali in modo autonomo e a costruire un bagaglio di conoscenze facilmente spendibili nel mondo del lavoro.

“Siamo entusiasti di essere nuovamente partner di questo progetto dal forte valore educativo, che mira a rivoluzionare la percezione delle discipline scientifiche in ambito scolastico, dando la possibilità a tanti ragazzi di arricchire il loro bagaglio formativo attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali indispensabili nel contesto lavorativo dinamico di oggi”, dice Paolo Carnovale, country director di GoodHabitz. “Insieme miriamo a preparare i giovani alle sfide del futuro offrendo un’esperienza formativa completa, con contenuti mirati che favoriscono una visione più completa delle opportunità di carriera nel campo dell’ingegneria”.

La formazione continua di GoodHabitz

La piattaforma internazionale supporta tre milioni di professionisti in oltre 20 Paesi del mondo nella formazione continua. Attraverso una combinazione di assessment per il people development e corsi online per sviluppare le competenze più adatte a ciascun profilo, GoodHabitz aiuta i responsabili HR aziendali a rendere lo sviluppo personale piacevole e accessibile a tutti.

I contenuti formativi presenti sulla piattaforma sono ideati e sperimentati da un team internazionale di learning designer, pedagogisti, psicologi, psicometristi, UX designer e, dall’anno scorso, integrano anche l’uso dell’intelligenza artificiale di ChatGpt per un’esperienza di apprendimento maggiormente conversazionale e personalizzata. I corsi sono erogati in 22 lingue e sono fruibili sempre e ovunque, tramite il sito web o l’app di GoodHabitz.

