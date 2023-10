L’azienda veronese che da 20 anni accompagna negozi italiani e spagnoli nella transizione digitale

Articolo tratto dal numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati

Macina risultati la rivoluzione digitale di Nicolis Project. La società, specializzata in etichette elettroniche, digital signage e sistemi di comunicazione a scaffale, ha oltre cinquemila punti vendita digitalizzati e 28 milioni di etichette installate.

Tra le ultime novità, lo sbarco, con una nuova installazione, nel flagship store di GameStop a Milano. Il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati, accessori per il gaming e giochi da tavolo ha scelto Nicolis Project per digitalizzare il punto vendita con etichette elettroniche, tablet e totem.

Nicolis Project guarda allo sviluppo di nuovi mercati

Da più di 20 anni l’azienda di Villafranca di Verona accompagna i più importanti retailer italiani e spagnoli nella transizione al digitale con soluzioni avanzate e personalizzate. Oggi guarda allo sviluppo di nuovi mercati, a cominciare dagli Stati Uniti.

Sulle ali della partnership con Microsoft per lo sviluppo di Profimax Cloud, una piattaforma che permette di centralizzare le informazioni di qualsiasi hardware di un punto vendita, negli ultimi tre anni ha quadruplicato il fatturato. E ha ottenuto il premio Leader della crescita edizione 2023, attribuito dal Sole 24 ore e da Statista, posizionandosi tra le prime 500 aziende italiane per crescita del fatturato.

Nell’immediato futuro, accanto ai già consolidati mercati retail e grocery, Nicolis Project punta sempre più su micrologistica e stabilimenti produttivi.

La digitalizzazione

Anche una multinazionale come Würth si è affidata all’azienda veneta per ottimizzare parte della sua logistica e aumentarne la velocità e l’efficienza. Da qui una comunicazione più efficace con la rete vendita attraverso barre a led on light installate sugli scaffali per facilitare il lavoro agli operatori. Una sfida, vinta, per ottimizzare tempo e risorse.

“Dal lato retailer, la digitalizzazione può portare un grande contributo in termini di aumento della produttività, valorizzando il lavoro del personale in negozio e offrendo nuove opportunità per gestire e distribuire in modo centralizzato dati e informazioni sui touch point nei negozi”, sottolinea il general manager di Nicolis Project, Enrico Romano.

Automatizzare i processi produttivi

Con i nuovi strumenti digitali si è in grado di automatizzare i processi produttivi. Si punta a offrire un’esperienza d’acquisto in grado di soddisfare le esigenze della clientela, sempre più esigente e selettiva, grazie alle tecnologie digitali. “Per aiutare il cliente nel suo percorso d’acquisto”, aggiunge Romano, “vengono proposte soluzioni che, attraverso display dati, informazioni, schede tecniche e video dimostrativi, aggiungono valore e servizio al punto vendita, portandolo a un livello evoluto rispetto a quelli tradizionali”.

