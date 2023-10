La startup di questi due imprenditori gestisce immobili di lusso a uso turistico

Articolo tratto dal numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati

A un anno dal trasferimento da Milano a Napoli per dare vita alla sua attività imprenditoriale, Giada Filippetti Della Rocca è entrata in contatto con Luca De Tommasis, esperto in property management di ville di lusso, cercando una soluzione per un cliente vip. Qualche anno dopo, i due giovani imprenditori sono diventati soci di Elite Villas, startup italiana che ha fatto della gestione di immobili di pregio a uso turistico il suo core business, conquistando anche una casella nel gioco del Monopoly.

Elite Villas: a chi si rivolge?

Attiva in Costiera Amalfitana, a Capri, a Ischia, in Sicilia e sul Lago di Como, dove aprirà un ufficio, l’azienda si rivolge a clienti diretti di alto profilo, agenti di viaggio (o personal assistant) di famiglie reali e celebrità e proprietari di immobili di lusso che vogliono metterli a reddito. “Da subito abbiamo avuto riscontri positivi”, racconta De Tommasis, che cura la parte finanziaria e strategica aziendale. “Abbiamo innovato nel property management e nel luxury travel, con la gestione completa e diretta degli immobili, saltando le doppie e triple commissioni degli agenti e proponendo dimore in esclusiva. Siamo un unico player che si occupa di fornire case e servizi concierge di alto profilo, come transfer, noleggio di yacht e chef privati, prenotabili da una sola piattaforma”.

La piattaforma b2b

Filippetti Della Rocca, ceo di Elite Villas, attiva sul lato operativo e marketing, oltre che specializzata in villa scouting, aggiunge: “Con investimenti tecnologici e lo sviluppo della piattaforma b2b Elite Travel Club, offriamo a operatori selezionati l’occasione di visionare immobili off market, con diritto di prelazione sull’affitto. La ricerca e l’acquisizione di proprietà nelle maggiori località di lusso italiane è parte del nostro progetto di espansione, che punta verso Costa Smeralda, Portofino e Forte dei Marmi e all’apertura di uffici diretti in location strategiche. Allo stesso tempo, ci capita di operare anche in località estere, con un lavoro di scouting in grado di stringere collaborazioni in tempi brevi, certificando le strutture e l’alto livello di servizi che offriamo. Per una famiglia reale del Middle East (Medio Oriente, ndr) abbiamo operato in questo modo su Versailles, offrendo i nostri standard anche al di fuori dei confini italiani”.

Il progetto

Dalla fase di home staging alla produzione di materiale fotografico, fino al posizionamento online, la gestione completa, conclude De Tommasis, “permette al proprietario di un immobile di lusso di affidarsi totalmente a noi anche in termini amministrativi, fiscali e di manutenzione ordinaria.

Nel caso di una persona fisica, agiamo anche da sostituto d’imposta, offrendo un vero prodotto finanziario, ma collocato su un asset immobiliare”. Un progetto che punta a innovare e rendere sempre più esclusivi i servizi del settore ricettivo di lusso, il cui valore di mercato si attesta oggi sui 180 miliardi di euro, con una previsione di crescita del 9% in tre anni.

