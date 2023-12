L’azienda che gestisce immobili di lusso, partita dal Sud Italia e ora sbarcata sul Lago di Como

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Quando a Positano le folle avvistano una celebrità di Hollywood, con tutta probabilità il Vip alloggia in una delle proprietà gestite da Elite Villas. Sarah Michelle Gellar, ad esempio, si è goduta un periodo di villeggiatura alla Villa Petite Syrene, sotto l’hotel Le Sirenuse. Una proprietà che ha incrementato di tre volte il numero di prenotazioni e che oggi è tra le prime cinque per fatturato secondo AirDna, grazie all’ingresso nel portfolio della startup italiana fondata da Giada Filippetti Della Rocca e Luca De Tommasis.

Lo standard di eccellenza

Ormai compagna per i viaggi di lusso di imprenditori, famiglie reali e vip, Elite Villas offre soluzioni di gran pregio per chi cerca tutti i comfort di una dimora anche in vacanza, insieme a servizi esclusivi. L’obiettivo dei due giovani imprenditori è diventare il punto di riferimento per il luxury renting, attraverso la piattaforma proprietaria, e offrire molto di più rispetto a Airbnb.

Per farlo, l’azienda punta sull’attenzione ai dettagli, iniziando dalla selezione delle ville, ispezionate in loco dai suoi collaboratori per assicurare i massimi standard di eccellenza, a cominciare dal servizio concierge, sviluppato per trasformare ogni permanenza in un’esperienza indimenticabile attraverso il noleggio di yacht, cene con chef stellati direttamente in villa ed escursioni personalizzabili.

Ambite dai turisti di fascia alta, le dimore che fanno parte del circuito di Elite Villas si trovano all’interno di una ‘vetrina’ del lusso, cui aderiscono i proprietari di ville finemente ristrutturate, dimore con viste panoramiche e palazzi di famiglia che desiderano mettere a reddito i loro immobili, aprendoli solamente a un pubblico selezionato. La presenza alle principali fiere internazionali e agli eventi del turismo di lusso permette all’azienda di entrare in contatto con i travel agent più influenti, stringendo rapporti di fiducia e garantendo i massimi standard di ospitalità.

Elite Villas al sud Italia

A Ischia, isola emergente per i viaggiatori di fascia alta, meno turistica rispetto alla vicina Capri – dove Elite Villas ha il suo core business e gestisce oltre 40 proprietà -, l’azienda propone Villa Serao, epitome dello sfarzo grazie al suo eliporto, alla piscina privata, alla sauna e all’accesso diretto al mare. Caratteristiche con cui è diventata il punto di riferimento del lusso sull’isola, mostrando le potenzialità di una destinazione in rapida ascesa, dove Elite Villas è già presente. Non solo Sud Italia, però: l’azienda si sta aprendo a numerosi mercati e di recente ha iniziato una nuova avventura sul lago di Como, dove offre le dimore più esclusive per chi ricerca l’eccellenza sulle sponde più romantiche del mondo.

