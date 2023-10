La collezione del brand maschile Pini Parma per l’inverno è un omaggio all’artigianalità italiana

La nuova collezione autunno-inverno del brand maschile Pini Parma nasce pensando ad abiti, tessuti e modelli per ogni occasione: dalla più formale alla più sportiva, pur mantenendo sempre le caratteristiche di artigianalità italiana che contraddistinguono il marchio.

Thomas Pini, fondatore del brand attribuisce sempre una grande importanza alla responsabilità individuale e a una forte etica del lavoro, riconoscendo gli individui come un fattore cruciale nel guidare l’innovazione e raggiungere il successo aziendale.

Originario di Parma, Thomas sin da adolescente ha sviluppato un profondo interesse per l’artigianato e per la ricerca dell’eccellenza. Il suo vasto background anche in qualità di direttore di performanti boutique monomarca a Parigi, ha influenzato le sue convinzioni personali e imprenditoriali. E la crescita esponenziale dell’apprezzamento del marchio negli anni pandemici conferma quanto le sue intuizioni siano state vincenti.

Dal 2018 ad oggi il marchio vanta due monomarca a Parigi e uno a Bruxelles, oltre all’apertura della boutique di Milano in Corso Giacomo Matteotti nel 2023. E alla crescita esponenziale dell’e-commerce con possibilità di acquisto e consegne gratuite in tutto il mondo.

La collezione Pini Parma per l’inverno

Un look della collezione Pini Parma autunno-inverno Un look della collezione Pini Parma autunno-inverno

La nuova collezione Pini Parma è realizzata in fibre naturali selezionate fra i migliori produttori italiani. La palette di colori di tutta la collezione spazia dai toni naturali ai grigi chiari fino alle tonalità più sofisticate e di tendenza come il verde salvia e il ruggine. Un guardaroba da gentiluomo contemporaneo, con capi e tinte facilmente coordinabili fra loro, dai tagli classici rivisitati in chiave moderna per un tocco di freschezza al guardaroba maschile d’autunno.

I ‘must have’ di stagione? Le Safari Jackets, confortevoli overshirt in lane 180’S e la maglieria in puro cashmere. Ma anche abiti più formali e giacche che, abbinate ai pantaloni Soragna, creano un look elegante ma allo stesso tempo trendy.

Da non trascurare l’ampia proposta di camicie sia con collo classico sia button down, con tessuti selezionati fra i migliori cotonifici italiani.

Un total look etico e 100% Made in Italy

Un punto di forza della collezione è la capacità di realizzare al meglio una proposta total look 100% Made in Italy. Questa in effetti può dirsi una vera mission per Pini Parma: realizzare per i propri clienti capi e abiti prodotti al 100% in Italia, promuovendo pratiche etiche durante tutto il processo produttivo.

“Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti un’esperienza di abbigliamento maschile davvero eccezionale, con una collezione ready-to-wear che segue tutte le regole della sartoria italiana. Il nostro marchio è orgoglioso di preservare l’autenticità delle tecniche artigianali italiane, utilizzando solo i migliori materiali e abili artigiani per creare i nostri capi”, ha sottolineato Thomas Pini.

Dunque italianità, stile sartoriale prêt-à-porter e processo produttivo etico: un cocktail perfetto da indossare, che unisce tradizioni antiche a un design contemporaneo dalle linee essenziali e senza tempo.

Thomas Pini conclude: “Comprendiamo il significato dell’abbigliamento sartoriale e ci impegniamo a realizzarlo per tutti, senza compromettere la qualità o l’artigianalità, motivo per cui abbiamo prestato grande attenzione alla creazione di stili sartoriali che sono meticolosamente realizzati, su misura, alla perfezione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.