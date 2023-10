Presentata la seconda edizione della Dolomite Conference: Axa e l’impegno per la formazione

Presentata presso l’head quarter dia Milano, la seconda edizione della, intitolata A new hope for climate: action beyond words, si è tenuta il 5, 6 e 7 ottobre a Trento per poi concludersi a Bolzano il giorno successivo.

Ideata da Vision Think Tank, in partnership scientifica con Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Trento, Oxford Blavatnik School of Governance e con il patrocinio del Parlamento Europeo e della Provincia Autonoma di Trento, la conferenza globale sul cambiamento climatico, di cui AXA Italia e Autostrada del Brennero sono founding partner, intende cercare risposte e soluzioni concrete alle grandi sfide del cambiamento climatico. il manifesto con le proposte finali sarà presentato alla Cop28 di Dubai.

Ha detto Giacomo Gigantiello, ceo di Axa Italia: “Ci sono ragioni fondamentali per cui abbiamo scelto di essere founding partner della Dolomite Conference. Axa ha una strategia di sostenibilità fondativa, unita alla cultura dell’inclusione sociale. Inoltre ci piace l’aspetto multidisciplinare e multi-generazionale di questa conferenza. Ci piacciono poi pragmatismo e condivisione. In un mondo sempre più frammentato, è molto importante che tante persone, provenienti non solo da nazioni diverse ma anche da background formativi differenti possano interagire e unirsi per portare delle proposte concrete”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.