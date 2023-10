Le sfide dei giovani imprenditori di Assolombarda

Articolo di Danilo D’Aleo apparso sul numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

È la comunità che riunisce le nuove leve della più estesa associazione del sistema Confindustria. Si tratta del Gruppo Giovani Imprenditori, movimento costituito nel 1964 all’interno di Assolombarda, l’organizzazione che rappresenta gli interessi di oltre settemila imprese localizzate a Milano e nelle province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi. Un network nel network, capace di riunire imprenditori e manager tra i 18 e i 40 anni delle aziende iscritte all’associazione che oggi rappresenta la più numerosa community d’Italia, con circa 600 soci.

Una realtà che, a distanza di quasi 60 anni dalla nascita, continua a promuovere e a sviluppare la formazione culturale dei giovani imprenditori, oltre alla consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell’impresa. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Lo si evince dalle parole del Presidente Federico Chiarini, che ci ha illustrato le prossime sfide del gruppo: “L’attività della mia squadra è costantemente incardinata sul dialogo con i giovani imprenditori, siano essi promotori di startup o rappresentanti della nuova generazione di professionisti del fare impresa. Lavoriamo, ogni giorno, per stimolare nuove iniziative, contrastando il fenomeno dilagante dei Neet [not in education, employment or training, cioè coloro che non studiano, non lavorano e non ricevono formazione, ndr], che mette a rischio potenziali progetti imprenditoriali futuri”.

Il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada (a destra), e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Federico Chiarini (a sinistra) Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, Federico Chiarini (a sinistra), e il Direttore Generale, Alessandro Scarabelli (a destra)

Una particolare attenzione è dedicata anche alle nuove esigenze delle imprese attraverso un confronto sulle principali istanze. “Come gruppo siamo chiamati a stimolare la crescita delle startup, a formare e a preparare i giovani imprenditori anche per affrontare il passaggio generazionale. In quest’ottica, come gruppo, ci impegniamo ad aiutare le aziende recependo i loro bisogni, dando la risposta più adeguata alle loro necessità e mettendo a disposizione contatti, competenze, esperienze. Creeremo occasioni di confronto e di formazione adeguati ai bisogni dei giovani imprenditori”.

L’impegno dei giovani imprenditori mira a promuovere, nei prossimi anni, una ulteriore attività di concertazione per creare sinergie tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e i Gruppi Giovani Imprenditori degli altri territori del sistema Confindustria, per favorire la partecipazione. “Per farlo, come abbiamo detto nel corso dell’ultima Assemblea, vogliamo pianificare anche delle assise territoriali per stimolare e ampliare il nostro network e cogliere le sfide in cui sono impegnate le imprese”.

Le sfide, nello specifico, hanno a che fare con le grandi questioni della nostra epoca: l’impatto della guerra sull’attività delle imprese, già provate da una pandemia senza precedenti ma anche i grandi obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra, gli investimenti per la sostenibilità ambientale, gli auspici dell’Agenda 2030. “Questo”, precisa Chiarini, “è anche il tempo della transizione digitale ed ecologica, che richiede un ripensamento delle fasi della catena del valore, ma anche della ‘terza transizione’, quella che riguarda le competenze. È la strada verso le nuove professioni, per allineare sempre di più la domanda all’offerta di lavoro, affinché sempre più giovani siano formati per lavorare al fianco di giovani imprenditori”.

Come non parlare, inoltre, del Pnrr: un’occasione storica per le possibili ricadute positive sull’economia italiana. Le aspettative sulla sua messa a terra non vanno assolutamente tradite”. Infine, un grande evento su cui i giovani imprenditori puntano? “Le Olimpiadi: una grandissima opportunità per dare un ulteriore impulso a Milano, come lo è stato Expo 2015”, ha affermato Chiarini. “Un’opportunità per l’impresa – soprattutto quella giovane – per condividere competenze e idee funzionali al successo dell’evento.

