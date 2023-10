King C. Gillette lancia la nuova collezione vintage dedicata al rituale della barba

BRANDVOICE | Paid program

King C. Gillette ha lanciato la sua nuova collezione vintage dedicata al rituale della barba. Una linea imperdibile che raccoglie tre accessori per i gentlemen con il pallino del grooming. I tagli old school rendono impeccabile lo stile degli amanti della barba e donano un tocco vintage al rituale quotidiano maschile per eccellenza. Il mercato della rasatura classica, infatti, è cresciuto del 5% secondo i dati di Nielsen, coinvolgendo sempre più beard lover alla ricerca di una rassicurante tradizione.

Per intercettare le tendenze grooming 2023 e permettere agli uomini di optare per un taglio classico, King C. Gillette ha lanciato un nuovo pacchetto vintage completo di tre accessori indispensabili: un pennello, un rasoio di sicurezza e una crema da barba, ideali per dare un tocco retrò al volto. L’insieme di questi tre elementi trasforma la rasatura domestica in un rituale, confortevole come quello dal barbiere.

Tre accessori vintage della linea King C Gillette

Per avere una barba sempre perfetta, gli accessori della linea King C Gillette sono imperdibili. Si inizia muovendo delicatamente il pennellino da barba in legno con setole morbide per stendere la shaving cream, perfetta per mantenere la pelle idratata e passando infine il rasoio di sicurezza.

Shave Brush, rasatura d’altri tempi

Il pennello della linea King C Gillette è dotato di setole cruelty free dal massimo comfort. Lo shaving brush crea infatti una ricca superficie se utilizzato insieme alla crema, rendendo più morbida la pelle. Il manico in legno in premium wenge lo rende prezioso e un ottimo investimento destinato a durare nel tempo.

Rasoio di sicurezza King C Gillette, alta precisione

Per chi ama l’artigianato dei tradizionali rasoi a mano libera, questo nuovo modello vintage è lo strumento adatto per la più classica rasatura. Ispirato all’originale lanciato da King Camp Gillette nel 1901, è dotato di un manico appositamente ottimizzato e lame a doppio taglio per un segno preciso e uniforme anche nelle zone più sensibili come intorno a barba e baffi. Inoltre, il rivestimento antifrizione massimizza il comfort.

Shave cream, comfort per la pelle

La crema da barba – Shave Cream – di King C Gillette è pensata per tutti gli uomini che desiderano una pelle idratata e fresca. La texture scorrevole consente un’esperienza di rasatura d’altri tempi, creando una superficie cremosa e omogenea e mantenendo la pelle morbida durante la rasatura. Con note di cocco, olio di argan, glicerina e mentolo, è contenuta in un tubetto riciclabile e sostenibile.

