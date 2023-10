Così Awin offre soluzioni per la crescita di piccoli e grandi business

Dall’affiliazione al partner marketing. Awin, piattaforma tecnologica che offre soluzioni in grado di aiutare la crescita di qualsiasi business, a prescindere dalla sua grandezza o dall’industry di appartenenza, allarga il ventaglio dei suoi servizi. Attualmente, il gruppo Awin conta 17 uffici in tutto il mondo, oltre 1.300 dipendenti, 270.000 publisher e 25.000 advertiser. Nell’ultimo anno, stando ai dati presenti sul sito della società, Awin ha generato 17 miliardi di euro di ricavi per i suoi advertiser e 1,2 miliardi di euro per i suoi publisher. Oltre ai numeri però Awin dimostra una grande attenzione non solo verso le esigenze dei clienti ma anche verso le necessità dei suoi dipendenti.

Nata a Berlino nel 2000 e arrivata in Italia nel 2005, Awin è un network di affiliazione globale. L’affiliate marketing è una strategia che permette ai business online di qualsiasi dimensione di raggiungere nuovi clienti e seguire un percorso di crescita personalizzato attraverso partnership online ed è destinata a chi possiede un e-commerce o un sito web. A ottobre Awin ha lanciato un nuovo modo di fare partner marketing, per tutte le aziende di ogni tipologia e dimensione.

Per capire come si evolverà Awin abbiamo avuto ospite a Forbes Leader Daiana Iacono, Client Service Director di Awin Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.