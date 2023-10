Finanziamenti alle pmi a portata di click: la novità in casa Qonto

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di ottobre 2023 di Forbes Italia. Abbonati

Un ulteriore tassello per diventare una soluzione finanziaria aziendale all-in-one per pmi e professionisti in Europa. È l’ultima novità in casa Qonto: la soluzione di business finance management leader in Europa ha infatti annunciato il lancio della nuova sezione “Finanziamenti”, che consente ai clienti di trovare i migliori partner del settore. In tre hanno già aderito alla piattaforma: lo storico alleato di Qonto October, oltre a ViceVersa e Faicredit. Un nuovo significativo passo per la realtà fondata da Steve Anavi e Alexandre Prot, forte di 400.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) e un team di 1.300 talenti a Parigi, Berlino, Milano, Barcellona e Belgrado.

L’apertura della prima sede italiana a Milano è datata maggio 2021, ma il lancio delle prime attività nel Paese è di un paio di anni prima. Fin dal lancio del servizio in Italia, Qonto ha infatti adottato una strategia che si basa su un approccio “glocal”, focalizzato su ascolto e analisi dei bisogni dei clienti e sulla capacità di lanciare integrazioni e funzionalità ad hoc dedicate al mercato locale.

La nuova offerta

Ora, una nuova ambiziosa sfida. Grazie a questa nuova sezione, i clienti italiani sono in grado di sfogliare le offerte dei partner nell’area dei finanziamenti selezionati da Qonto per supportarne le esigenze.

In sostanza, Qonto fornisce al partner selezionato un’autorizzazione sicura per accedere alle informazioni dell’account del cliente, in modo che possa elaborare in pochi clic la richiesta di finanziamento. Se la domanda viene approvata, i fondi verranno depositati direttamente sul conto targato Qonto. Una preziosa novità che permette un doppio vantaggio: i clienti Qonto non solo hanno accesso a più offerte di finanziamento, ma risparmiano anche tempo grazie a una procedura fluida, che riduce gli inserimenti manuali.

“Siamo consapevoli che l’accesso ai finanziamenti rappresenta una vera e propria necessità per le pmi di ogni settore – commenta Mariano Spalletti, managing director di Qonto in Italia – e con il lancio della nuova piattaforma continuiamo ad ampliare la nostra offerta di servizi finalizzati a rispondere alle necessità dei clienti locali e a sviluppare soluzioni ad hoc per supportare le pmi italiane nel loro percorso di crescita”.

I partner

Poiché le necessità sono molto varie, l’azienda ha deciso di selezionare e integrare partner con offerte complementari, rispondendo alle esigenze di finanziamento della maggioranza dei clienti. L’obiettivo è pertanto quello di permettere di accedere a diverse tipologie di finanziamento, potendo contare su flessibilità in termini di importo e periodi di rimborso. Il lancio della sezione finanziamenti rappresenta così un altro step, finalizzato a offrire a pmi e professionisti strumenti di finanziamento diversificati e adatti alle loro necessità, intendendo sviluppare ulteriori prodotti e servizi in questa direzione.

Al momento la sezione include lo storico partner October, la fintech europea specializzata nel business lending che consente alle imprese di ricevere fondi direttamente da prestatori privati e investitori istituzionali in modo complementare alle banche. October ha finanziato 4000 imprese per un miliardo di euro, sostenendo aziende in ogni fase della loro crescita e creando centinaia di migliaia di posti di lavoro.

È già parte integrante della nuova sezione anche Viceversa, fintech che ha sviluppato un’innovativa growth platform che aiuta le imprese a consolidare il proprio business in maniera sostenibile, con investimenti basati sull’analisi dei dati relativi al potenziale di crescita dell’azienda.

La rete di partner coinvolge inoltre Faicredit, una società fintech b2b specializzata nell’analisi dei dati Open Banking tramite Intelligenza Artificiale e nell’automazione del credito. Al fianco di questi tre partner, che hanno aderito con entusiasmo alla rete, Qonto confida di inserire nuove società per ampliare il ventaglio di proposte per i propri clienti. E la nuova sezione rappresenta un’attività che integra la value proposition della società, che oggi è quella di semplificare l’operatività delle pmi e dei professionisti.

La direzione di Qonto

In questa direzione, Qonto affianca a servizi di banking e strumenti di pagamento una serie di funzionalità appositamente pensate per semplificare la gestione delle spese dei team aziendali ed essere al fianco dell’impresa nel suo intero ciclo di vita dalla costituzione della società lungo tutto il suo percorso di crescita. Inoltre, Qonto sviluppa costantemente integrazioni con terze parti e offerte complementari per fornire ai propri clienti una soluzione in grado di semplificare e digitalizzare la gestione del business a 360°. Grazie al round di investimento Serie D per un valore di 486 milioni di euro di gennaio 2022, Qonto continua poi ad ampliare l’offerta di prodotti attraverso lo sviluppo in-house, nuove partnership strategiche e potenziali acquisizioni che permettono di offrire ai clienti i migliori prodotti disponibili sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.