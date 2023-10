Assegnati i premi del Sustainability Award 2023: dalle aziende più sostenibili a quelle che hanno migliorato il rating Esg

La sostenibilità è un tema di enorme importanza al quale le imprese italiane stanno rispondendo con investimenti concreti legati alla green economy e al concetto di economia circolare, supportati dale istituzioni, dal mondo economico e dai progressi della tecnologia.

Al Palazzo della Borsa di Milano si è svolta la terza edizione del Sustainability Award, evento ideato da Kon Group e promosso assieme con Elite e in qualità di main partner Azimut Emilia-Romagna, Marche e Umbria, che ha premiato le top 100 aziende sostenibili italiane (Top 100 Excellence) e le top 100 che, partecipando a entrambe le edizioni, hanno ottenuto i più significativi incrementi del rating Esg (Top 100 Performance).

Il riconoscimento è un omaggio a tutte quelle realtà imprenditoriali che si sono distinte per aver condotto le proprie scelte aziendali in una ottica di sostenibilità. Ciascuna di esse è stata dotata di Esg rating, emesso da Altis Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Reprisk.

Il premio è l’unico in Italia assegnato in base a un punteggio matematico, non prevede la presenza di una giuria e di giudizi qualitativi ed è parte di un “progetto complesso di lungo periodo – dice Francesco Ferragina, presidente di Kon Group – che vuole promuovere una maggiore cultura della sostenibilità nel sistema imprenditoriale assieme ad una crescita della consapevolezza e della visibilità delle aziende virtuose che hanno investito ingenti risorse per migliorare il mondo in cui viviamo”.

I vincitori:

Top 100 Excellence – il rating Esg più elevato: Vitali S.p.A., fondato negli anni ’80, il gruppo è in grado di gestire cantieri in Italia ed Europa, occupando una posizione da leader nel settore delle infrastrutture e in quello dell’edilizia.

Il successo dell’attività imprenditoriale si fonda su una radicata struttura aziendale che si è consolidata nel corso degli anni. Qualità dei prodotti, puntualità organizzativa, capacità lavorativa e chiarezza di intenti sono i punti forti della società che si è ritagliata una posizione di primo piano nel nascente settore delle demolizioni speciali.

Top 100 Performance – il maggiore incremento nel rating Esg – Manteco S.p.A.: l’azienda nasce negli anni ’40 a Prato, dove venivano raccolti materiali militari da tutta Italia non più indossabili. Ogni capo veniva triturato, poi filato per creare filati di lana riciclata, il tutto senza l’utilizzo di prodotti chimici, semplicemente attraverso un processo meccanico e a umido.

Oggi Manteco è in grado di produrre una serie infinita di colori di lana rigenerata e offre una vasta gamma di tessuti lussuosi con diverse costruzioni, tessiture e finiture. Manteco persegue i suoi obiettivi di crescita ed espansione, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, sviluppando soluzioni innovative e di miglioramento del sistema zero-waste, dei progetti di design sostenibile e di economia circolare.

Impresa di Pace: Socotec – Per aver promosso programmi di integrazione e inserimento al lavoro di minoranze e persone svantaggiate.

Impresa di Pace: Meic – Per aver promosso progetti di formazione e sviluppo culturale in territori del mezzogiorno con forte disagio sociale.

Gli altri vincitori:

TOP 100 – Esg Score < 250 Fiera Milano S.p.A TOP 100 – ESG Score > 250 Sit S.p.A.

TOP 100 – Environmental < 250 Mepol S.r.l. TOP 100 – Environmental > 250Florim S.p.A.

TOP 100 – Governance < 250 Garc S.p.A. TOP 100 – Governance > 250 Farmaceutici Procemsa S.p.a

TOP 100 – Social < 250 Piramis S.r.l. TOP 100 – Social > 250 Renco S.p.A.

TOP 100 – Management & Performance < 250 Nwg S.p.A. TOP 100 – Management & performance > 250 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

TOP 100 – Strategy & vision < 250 Sodai S.p.A. TOP 100 – Strategy & vision > 250 Punto Pack S.p.A

TOP 100 Performance – Governance – Gruppo Illiria

TOP 100 Performance – Social Pastificio Felicetti S.p.A.

TOP 100 Performance – Environmental Vitale Barberis Canonico S.p.A.

Il premio

La terza edizione dell’evento rende merito a tutti coloro che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio Dna aziendale, predisponendo i processi, i sistemi e le risorse in modo da poter ridurre il proprio impatto ambientale e sociale.

La valutazione è avvenuta attraverso la somministrazione di questionari di autovalutazione proposto ai 260 candidati al premio ammessi alla fase finale.

Gli organizzatori si sono impegnati a consegnare personalmente i report di rating Esg a tutti i partecipanti che si renderanno disponibili ed organizzeranno nei prossimi mesi degli incontri one-to-one con ciascuno per approfondire gli elementi di miglioramento rispetto alla situazione attuale e preparare la strada alla quarta edizione che, oltre agli attuali partecipanti, vuole ampliare ulteriormente la platea delle imprese sostenibili cui offrire questa grande opportunità di visibilità.

Sul sito dell’evento è possibile visualizzare l’elenco completo delle Top 100 Excellence e le Top 100 Performance.

