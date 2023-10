Envision, la web agency che crea connessioni umane in un mondo digitale

La sfida del progresso tecnologico nell’era della digitalizzazione è quella di non perdere mai di vista la connessione con l’uomo. Una sempre più pervasiva trasformazione digitale della realtà circostante spinge l’essere umano a confrontarsi inevitabilmente con nuove dinamiche di pensiero e di essere.

Completamente immersa nel mondo digitale, Envision è una digital agency che tiene sempre bene a mente un concetto fondamentale: la digitalizzazione non implica necessariamente una deumanizzazione. Al contrario, gli strumenti che essa offre possono contribuire a migliorare notevolmente la nostra qualità di vita.

È tutta una questione di prospettive. Ecco perché tutta l’attività di Envision fa perno intorno alla centralità della persona, attraverso la valorizzazione dei dipendenti dell’agenzia, l’ascolto delle esigenze dei clienti per costruire soluzioni su misura e la promozione di azioni benefiche che riflettono i valori aziendali.

Abbiamo parlato con Ernesto Torsello, ceo & founder di Envision, per scoprire gli obiettivi dell’azienda e i segreti del suo successo. Ma abbiamo voluto intervistare anche alcuni dipendenti di Envision per esplorarne l’anima operativa.

Qual è stata la motivazione principale dietro la creazione della tua digital agency e quali valori fondamentali guidano l’attività?

La motivazione principale dietro la creazione di Envision risiede nel desiderio di contribuire al cambiamento e alla crescita delle aziende, nonché nel sogno di costruire qualcosa di nuovo e significativo. Il nome stesso, Envision, riflette questa aspirazione, poiché significa immaginare e concepire. La società è nata con l’obiettivo di offrire servizi digitali all’avanguardia e ci occupiamo principalmente di sviluppo web, web marketing e business. La nostra filosofia aziendale ci porta a lavorare con creatività ed empatia per comprendere appieno le esigenze dei nostri clienti. Mettiamo un’enfasi speciale sull’ascolto attivo, il dialogo e la costruzione di relazioni durature. Riteniamo che la connessione umana sia la chiave per fornire servizi digitali di valore. La nostra attenzione al cliente va oltre il semplice soddisfacimento delle loro richieste. Cerchiamo di anticipare le loro esigenze, fornendo soluzioni su misura che rispecchino la loro identità e i loro obiettivi. Riteniamo che, nel mondo digitale in rapida evoluzione, la vera differenza risieda nell’umanità.

Quali sono i settori in cui Envision si è maggiormente affermata?

La nostra clientela rappresenta un ampio panorama di settori, riflettendo la nostra capacità di adattarci alle esigenze più diverse. Tuttavia, ci sono quattro settori che costituiscono i pilastri centrali del nostro business e in cui abbiamo acquisito una profonda esperienza nel corso degli anni: il mondo del travel, il settore sanitario, il food e l’e-commerce. Il nostro compito è quello di aiutare le aziende a prosperare in un ambiente digitale sempre più competitivo, offrendo loro soluzioni cucite su misura per i loro obiettivi.

Il lato umano di Envision si ritrova anche nell’impegno profuso nel sociale. In che modo le iniziative benefiche a cui avete aderito si integrano nella strategia aziendale?

I progetti benefici a cui abbiamo aderito non sono meri gesti di generosità occasionale, ma parte integrante della nostra visione aziendale di creare un impatto positivo. Per citare qualche esempio, le donazioni in favore di organizzazioni che si occupano della tutela dei bambini sono un riflesso della nostra attenzione nei confronti delle future generazioni. Tutto il nostro impegno quotidiano è proiettato verso il futuro, cerchiamo sempre di anticiparne le sfide e di farci trovare pronti con delle soluzioni efficaci. E nella stessa direzione vanno anche le azioni di tutela dell’ambiente, della biodiversità faunistica, del territorio. Si tratta di piccoli gesti, ma che hanno il loro impatto, anche ispirazionale, su tematiche che abbiamo molto a cuore, perché riguardano il nostro futuro. Envision offre il contesto aziendale ideale in cui si valorizza il fattore umano in un mondo sempre più digitale. Ecco perché non poteva sfuggirci il punto di vista dei dipendenti, parte di un team di professionisti multidisciplinare, che è l’anima operativa dell’attività.

Abbiamo chiesto poi a Donato Antonazzo, seo specialist: Come si traducono i valori etici e l’attenzione al cliente nella tua quotidianità lavorativa?

Nella mia quotidianità lavorativa, attribuisco grande importanza alla capacità di connettere le persone e di dare voce alle loro idee, cercando di soddisfare al meglio le loro esigenze. In agenzia, i valori etici rappresentano la bussola che guida ogni nostra azione. La trasparenza, l’onestà e l’ascolto sono i pilastri fondamentali di Envision. Per me, l’attenzione al cliente significa ascoltare attivamente le sue necessità, immergermi nelle sue visioni e tradurle poi in esperienze web autentiche e di alta qualità. In altre parole, ogni progetto che seguo non è solo un prodotto, ma il risultato di un’interazione sincera e rispettosa, nonché di un profondo impegno da parte di tutto il team per garantire il massimo risultato al cliente.

Attenzione al cliente, ma anche al dipendente. Federico Petracca, digital advertising specialist, ci ha raccontato la sua esperienza in merito: In che modo la cultura aziendale ha influenzato il tuo sviluppo professionale e personale?

Il mio percorso di quasi 10 anni in Envision è stato un viaggio straordinario di crescita sia professionale sia personale. La filosofia aziendale è stata un fattore determinante in questo senso: ho lavorato in un team in costante espansione, partecipato a coinvolgenti attività di team building e ho beneficiato dell’apertura mentale e dell’attenzione scrupolosa che l’azienda ha riservato alle nostre esigenze. L’agenzia ha saputo coinvolgerci nel raggiungimento degli obiettivi di business, che ognuno di noi ha potuto interiorizzare e fare propri. Questa cultura ha creato un ambiente stimolante e amichevole in cui ho imparato costantemente e ho sviluppato competenze avanzate nel mio campo. Inoltre, l’accento sulla formazione continua mi ha permesso di rimanere al passo con il progresso digitale. È stato un percorso gratificante e non vedo l’ora di vedere cosa riserva il futuro.

Come pensi che il vostro impegno sociale contribuisca alla vostra reputazione aziendale e all’attrazione di nuovi clienti che condividono le stesse convinzioni? Ci risponde Alessia Nuzzo, graphic designer di Envision.

Sono convinta che il nostro impegno sociale svolga un ruolo importante nella costruzione della nostra reputazione aziendale e nell’attrazione di nuovi clienti che condividono le nostre stesse convinzioni. Non solo dimostra il nostro impegno verso cause importanti, ma comunica anche i valori fondamentali di Envision: l’attenzione alla persona nella sua unicità, l’etica e la responsabilità. Questo ci distingue nel mondo competitivo delle agenzie digitali, dimostrando che il nostro impegno va oltre la semplice fornitura di servizi. I clienti sono sempre più attenti alle pratiche socialmente responsabili delle aziende con cui lavorano e il nostro impegno sociale crea un legame più profondo tra noi e i clienti che condividono queste priorità. Ma, naturalmente, l’impegno sociale non basta: la nostra agenzia è scelta anche e soprattutto per l’affidabilità del servizio che riusciamo a garantire, mettendo in campo tutte le nostre competenze e la nostra professionalità. Envision si offre, quindi, come un modello di equilibrio tra tecnologia e umanità, guidato da valori etici e da un impegno sociale tangibile. È un’agenzia digitale all’avanguardia, che naviga costantemente verso il futuro del marketing con passione autentica.

