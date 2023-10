Iwg apre il centesimo centro in Italia: ecco Spaces Gae Aulenti a Milano

Iwg apre Spaces Gae Aulenti in Portanuova, nel cuore business di Milano, il suo centesimo centro in Italia per un totale di 280.000 mq di uffici flessibili. Presente sul mercato italiano dal 1996, Iwg – azienda che offre soluzioni di lavoro ibrido e negli spazi di lavoro flessibile con i brand Regus, Copernico, Spaces, Signature e Hq – ha aperto oltre 12 centri in Italia nell’ultimo anno. Una crescita importante per il gruppo, che ha chiuso il 2022 con il fatturato più alto nei suoi 34 anni di storia, ricavi in crescita del 24% a 3,1 miliardi di sterline e un utile operativo di 147 milioni di sterline. Iwg è presente in tutta Milano e, grazie a un incremento senza precedenti della domanda di spazi di lavoro ibrido, continuerà ad accelerare la sua espansione anche al di fuori dei centri città, vicino alle aree residenziali, nei quartieri in cui lavorare è più conveniente.

Milano, capitale italiana dello smart working

Milano si conferma città di punta per il gruppo. Con l’apertura di Spaces Gae Aulenti in Portanuova, Iwg arriva a contare un totale di 55 business center, 155.000 mq e 15.000 postazioni lavoro nel capoluogo meneghino. Spaces Gae Aulenti, sorgerà a Portanuova, quartiere simbolo di una grande riqualificazione architettonica urbana di carattere culturale, sociale e ambientale, la più grande mai realizzata in Europa, in un centro storico. 6 piani di uffici flex per un totale di 5.500mq di spazi di lavoro flessibile 3 aree coworking, 98 uffici privati, una terrazza che affaccia sulla piazza e una vista a 360 gradi che permette di godere dello skyline della città. Gli uffici occuperanno dal secondo al settimo piano della Torre B del complesso UniCredit Tower, nel primo quartiere al mondo ad aver ottenuto le certificazioni di sostenibilità Leed e Well for Community.

Una storia di crescita

“Siamo arrivati in Italia nel 1996 con Regus come pionieri del mercato e nel 2013 eravamo a quota 11 centri”, ha commentato Mauro Mordini, country manager di Regus Italia. “A distanza di 10 anni, nel 2023, raggiungiamo quota 100, un grande traguardo che dà la misura della forte domanda per gli spazi di lavoro flessibile in Italia. Milano continua a distinguersi per la grande richiesta; sia in città, sia nell’hinterland ma continuiamo a investire per offrire una copertura sempre più capillare sul territorio nazionale, con un focus sempre più puntuale sulla provincia e al Sud per andare incontro a una domanda crescente anche al di fuori delle metropoli.”

Lo sviluppo del gruppo risponde a una domanda crescente da parte di aziende di tutte le dimensioni e di lavoratori alla ricerca di soluzioni di lavoro ibride, anche al di fuori delle grandi città. Le aziende, infatti, sono sempre più favorevoli a investire sul territorio, ripensando i propri spazi a uso ufficio in una logica a rete. Offrire reti di uffici di prossimità aiuta a limitare gli spostamenti e, la condivisione consente di ottimizzare l’uso delle risorse e di evitare sprechi. Un approccio che permette di rispondere anche alle richieste di un migliore equilibrio vita-lavoro per i dipendenti, che desiderano lavorare vicino alle aree in cui risiedono.