La popstar Taylor Swift è ora miliardaria con un patrimonio di oltre 1,1 miliardi di dollari

Taylor Swift ha ora un patrimonio di oltre 1,1 miliardi di dollari

L’Eras tour diè iniziato come una retrospettiva della sua quasi ventennale carriera e una celebrazione dei suoi 10 album iconici. È diventata unsenza precedenti che ha già fruttato 780 milioni di dollari in biglietti venduti, e il suo tour è sulla buona strada per diventare quello con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Questo ha inaugurato una nuova era per la 33enne regina del pop: Swift è diventata ora una miliardaria e la prima musicista a scalare la classifica basandosi esclusivamente sulle sue canzoni e performance. Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio vale più di 1,1 miliardi di dollari, in aumento di 360 milioni di dollari rispetto a giugno, quando Swift si classificava al n. 34 tra le self made women più ricche d’America.

Il patrimonio di Taylor Swift nel dettaglio

Gran parte di questi numeri derivano da un’estate indimenticabile in cui Swift ha intascato circa 190 milioni di dollari al netto delle tasse dalla prima tappa del tour, e altri 35 milioni di dollari dalle prime due settimane di proiezioni del film Taylor Swift: The Eras Tour.

Complessivamente, più di 500 milioni di dollari della fortuna di Swift sono denaro guadagnato da royalties musicali e tournée. Altri 500 milioni di dollari si basano sul valore crescente del suo catalogo musicale e ha 125 milioni di dollari in beni immobili, tra cui sei case e un aereo privato da 10 milioni di dollari.

I rappresentanti di Swift non hanno risposto alle molteplici richieste di commento da parte di Forbes.

Il fenomeno delle celebrità miliardarie

La sua ascesa si inserisce in un contesto di boom per le celebrità miliardarie. È la quindicesima celebrità nella classifica di Forbes a entrare nella lista dei miliardari, e la nona a farlo negli ultimi tre anni. È anche una dei soli quattro musicisti ad aver raggiunto ufficialmente tale status.

Ma a differenza dei suoi colleghi superstar, Swift non ha un’attività secondaria redditizia che aumenta il suo patrimonio netto. La musica di Jay-Z non lo ha spinto, da sola, allo status di miliardario: sono stati i suoi due marchi di alcolici, Armand de Brignac e D’usse, e i suoi investimenti in aziende come Uber.

Allo stesso modo, Rihanna è diventata miliardaria grazie al successo delle sue aziende Fenty Beauty, una joint venture con il colosso del lusso Lvmh, e della sua linea di lingerie Savage X Fenty. E mentre gli anni trascorsi in viaggio hanno contribuito in modo significativo al patrimonio netto del defunto Jimmy Buffett, il suo impero Margaritaville Holdings, le linee di alcolici e gli investimenti in Berkshire Hathaway hanno portato Forbes a dichiararlo miliardario ad aprile, prima della sua morte a settembre.

Tutto questo posiziona Swift vicina a leggende come Bruce Springsteen, i cui guadagni al lordo delle imposte ammontano a oltre 1 miliardo di dollari, la maggior parte dei quali guadagnati durante i tour.

Quanto vale il catalogo di Taylor Swift

Swift e Springsteen hanno un’altra cosa in comune: il valore dei loro cataloghi. Nel 2021, The Boss ha venduto i suoi master e i diritti di pubblicazione per la sua scrittura e la musica registrata per quasi 500 milioni di dollari, hanno detto all’epoca alcune fonti a Forbes. Il catalogo di Swift, dicono alcune fonti, ora vale più o meno lo stesso.

Le sue registrazioni master – i suoi primi sei album – sono state raccolte nel 2019 da Scooter Braun e successivamente vendute a Shamrock Capital per 300 milioni di dollari, cosa che Swift sostiene sia stata fatta alle sue spalle. La cantante pop ha ripreso il controllo della sua musica poco dopo.

A seguito di un’aspra disputa pubblica, Swift ottenne la sua vendetta, firmando un lucroso accordo di distribuzione con la Universal Music Group che le diede la completa proprietà e il pieno interesse economico sia nella scrittura delle canzoni sia nelle registrazioni. Da allora ha pubblicato quattro nuovi album e versioni ri-registrate di quattro album che facevano parte della vendita a Shamrock, incluso 1989 (Taylor’s Version), rilasciato a mezzanotte di venerdì scorso.

Il suo catalogo “è una testimonianza della portata e dell’impatto eccezionali che un artista può ottenere. La sua musica non solo trascende i confini, ma sfida anche le difficoltà affrontate dai creativi nell’era dello streaming”, ha detto a Forbes Alex Heiche, fondatore e ceo di Sound Royalties.

Tutti i numeri della pop star

I numeri di Swift non mentono: da quando ha pubblicato il suo album Lover nel 2019, il primo sotto il suo accordo con la UMG, le vendite dei suoi album negli Stati Uniti, inclusa quella di brani ed equivalenti in streaming, hanno totalizzato 37,3 milioni, secondo i dati forniti a Forbes da Luminate. “Considerando il suo dominio duraturo sull’industria musicale e la sua trasformazione in un marchio globale, è evidente che il valore del catalogo è sostanzialmente aumentato”, afferma Heiche, che nota come il suo catalogo originale di sei album sia stato valutato 140 milioni di dollari dal team di Braun proprio cinque anni fa.

In particolare, Swift ha visto quasi tutti i suoi 50 migliori successi nelle classifiche di Billboard. Naturalmente, condivide i crediti con collaboratori abituali come Jack Antonoff e Max Martin, che riceverebbero una parte di qualsiasi ipotetica vendita.

La superstar del pop non avrebbe potuto farcela senza gli Swifties, i suoi fedelissimi fan. “Siete un personaggio principale: questo è il motivo per cui questo tour è così speciale”, ha dichiarato entusiasta alla première del suo film. “E non posso ringraziarvi abbastanza.” Poi li ha ha ringraziati nel trailer.

“Questa è stata l’esperienza più straordinaria di tutta la mia vita.”

