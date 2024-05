La musica di Taylor Swift e Billie Eilish torna su TikTok: accordo tra la piattaforma cinese e Universal

Universal Music Group (Umg) e TikTok hanno annunciato un nuovo accordo di licenza che permette il ritorno del catalogo musicale dell’etichetta sulla piattaforma. Finisce così uno stallo di tre mesi dovuto alla gestione dei pagamenti agli artisti e dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale da parte del social cinese.

I fatti principali

Umg ha dichiarato che sta “lavorando alacremente” per riportare il suo catalogo musicale e i suoi artisti su TikTok “a tempo debito”, ma non ha precisato quando accadrà.

L’etichetta ha aggiunto che “l’accordo di licenzia multi-dimensionale” porterà benefici “significativi”, tra cui un migliore compenso per gli autori e gli artisti sotto contratto.

Le due aziende hanno dichiarato che stanno collaborando su nuovi strumenti di promozione e monetizzazione per gli artisti, tra cui funzionalità di TikTok per lo shopping online e l’acquisto di biglietti.

Le aziende lavoreranno insieme anche per garantire che qualsiasi sviluppo dell’intelligenza artificiale protegga “l’arte umana e gli introiti economici degli artisti e degli autori”.

TikTok, nell’ambito dell’accordo, si è anche impegnata a rimuovere “la musica generata dall’IA senza autorizzazione” e a migliorare “l’attribuzione ad artisti e autori”.

La frase

Ole Obermann, global head of music business development di TikTok, ha dichiarato: “Lavoreremo insieme [a Umg] per assicurarci che gli strumenti di intelligenza artificiale siano sviluppati in modo responsabile, per aprire a una nuova era di creatività musicale e coinvolgimento dei fan, proteggendo al contempo la creatività umana”.

Come è arrivato l’accordo Umg-TikTok

Il nuovo accordo pone fine a uno stallo tra le due aziende che erano cominciato alla fine di gennaio, quando Umg aveva annunciato che non avrebbe più concesso la propria libreria musicale a TikTok. A febbraio tutta la musica degli artisti sotto contratto con Umg era stata rimossa da TikTok e ai video più vecchi che contenevano le canzoni era stato tolto l’audio. Tra i contenuti rimossi c’erano brani di molti artisti di enorme fama, come Taylor Swift, Billie Eilish, Bad Bunny, Drake e Ariana Grande.

All’epoca Umg criticò pubblicamente TikTok e affermò che i pagamenti proposti per gli artisti e gli autori erano “una piccola frazione di quelli che altre grandi piattaforme social in posizioni simili corrispondono”. L’etichetta accusò inoltre TikTok di avere permesso alla piattaforma di essere “inondata da registrazioni generate con l’intelligenza artificiale” e di spingere per contratti che “avrebbero permesso a questi contenuti di diluire molto le royalty per gli artisti umani”. Tuttavia, alcune canzoni di Taylor Swift hanno iniziato a ricomparire su TikTok il mese scorso e la cantante ha promosso il suo nuovo album, The Tortured Poets Department, sulla piattaforma.

