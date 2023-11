I 25 migliori hotel al mondo del 2023 secondo TripAdvisor

Che sia in uno dei grattacieli più alti della città o immerso nella natura e ai piedi del mare, l’hotel rappresenta, ancora oggi, una delle scelte più importanti in un viaggio, al punto da amplificarne le emozioni. Sia in positivo che in negativo. Può aggiungere magia e relax o può rovinare o far passare in secondo piano le bellezze circostanti.

Lo sa benissimo anche TripAdvisor che, come ogni anno, ha conferito il premio Travellers’ Choice Best of the Best agli hotel con un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti della sua community in un periodo di 12 mesi. “Tutti i vincitori soddisfano i nostri standard rigorosi di fiducia e sicurezza. Degli 8 milioni di profili su Tripadvisor, meno dell’1% riceve il premio Best of the Best, e rappresenta quindi il più alto livello di eccellenza nel settore dell’ospitalità”, ha aggiunto in una nota la società.

I migliori hotel del 2023 per TripAdvisor

Entrando nel merito del Travellers’ Choice Best of the Best, in testa alla classifica dei migliori hotel del 2023 troviamo l’indiano Rambagh Palace, lussuoso hotel a cinque stelle che vanta giardini curati, una meravigliosa architettura indiana, servizi benessere completi, una piscina coperta e una all’aperto. In passato, era l’antica residenza del Maharaja di Jaipur.

Al secondo posto troviamo le Maldive, con l’Ozen Reserve Bolifushi, uno splendido resort che vanta 90 ville private con vista sull’acqua o sulla spiaggia. Questi sono suddivisi in otto categorie. Il punto forte è che ogni villa vanta una piscina privata e accesso diretto alla laguna o alla spiaggia. Avete presente quei film che mostrano delle ‘palafitte’ lussuose costruite direttamente sul mare? Ecco. Stiamo parlando roprio di questo resort. Ovviamente, sono tante anche le esperienze offerte: dagli sport acquatici, al fitness e al benessere, fino ad arrivare al food.

Chiude il podio dei migliori hotel, il quattro stelle Colline de France. Situato nel comune brasiliano di Gramado in Brasile – noto per la sua alta qualità gastronomica (famosa è la sua ‘Strada del vino’) e considerato una delle dieci destinazioni più visitate e sicure del Brasile – l’hotel, come suggerisce anche il suo stesso nome, è un inno all’Europa e in particolare alla Francia. Pensato con cura in ogni dettaglio, il Colline de France è infatti un castello di lusso, ricco di eleganza e personalità, che ha come obiettivo quello di “trasportare gli ospiti nell’era dell’impero francese, offrendo un’esperienza di lusso, degna di un re”. Anche in questo caso le esperienze e i servizi offerti sono diversi, con una particolare attenzione al lato gastronomico, dove l’Europa rappresenta comunque il centro.

La classifica: non c’è l’Italia

Rambagh Palace (Jaipur, India) Ozen Reserve Bolifushi (Isola Bolifushi, Maldive) Hotel Colline de France (Gramado, Brasile) Shangri-La The Shard (Londra, Regno Unito) The Ritz-Carlton (Hong Kong, Cina) JW Marriott Marquis Hotel (Dubai, Emirati Arabi Uniti) Romance Istanbul Hotel (Istanbul, Turchia) Ikos Dassia (Corfù, Grecia) Ikos Andalusia (Estepona, Málaga, Spagna) Padma Resort Ubud (Puhu, Indonesia) Varu By Atmosphere (Madivaru, Maldive) Sunrise Attitude (Mauritius, Africa) Voyage Sorgun (Side, Turchia) Adiwana Suweta (Ubud, Indonesia) Ikos Aria (Kos, Grecia) La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hanoi, Vietnam) Tulemar Bungalows & Villas (Parco Nazionale Manuel Antonio, Costa Rica) Bucuti & Tara Beach Resort Aruba (Palm/Eagle Beach, Aruba) Nikki Beach Resort & Spa Dubai (Dubai, Emirati Arabi Uniti) Corpo Santo Lisbon Historical Hotel (Lisbona, Portogallo) Secrets Maroma Beach Riviera Cancun (Playa Maroma, Messico) Atelier Playa Mujeres (Playa Mujeres, Messico) Hotel Malte – Astotel (Parigi, Francia) Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel (Savannah, Georgia) Jaya House River Park (Siem Reap, Cambogia)

