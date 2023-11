Vittorio Zingales lancia l’evento Metaverse Generation Summit a Milano

Nel cuore pulsante di Milano, alla La Pelota in via Palermo, il 14 dicembre 2023, il Metaverse Generation Summit si preannuncia come il catalizzatore di una rivoluzione digitale, un evento che traccia il futuro del Metaverso nel settore

corporate

. Ideatore e promotore dell’evento è Vittorio Zingales, visionario e pioniere del digitale learning. Laureato in Informatica a Pisa, ha iniziato negli anni ’90 la sua carriera professionale nel mondo education&multimedia con il progetto internazionale Microsoft Encarta. Poi, nel 2001, ha fondato Altaformazione, società edutech di cui è stato ceo per 21 anni, portandola a essere tra le leader italiane nel digital learning. Infine, da vero pioniere, ha portato tutte la sua esperienza di imprenditore digitale e le sue competenze nel campo del Metaverso fondando XMetaReal. Azienda specializzata nella creazione di esperienze, servizi e contenuti all’interno del Metaverso, dedicata soprattutto al mondo aziendale e industriale. Forbes Italia ha avuto l’opportunità di intervistarlo sul Metaverse Generation Summit.

Partiamo dalle origini. Come è nata l’idea del Metaverse Generation Summit?

L’idea nasce dalla mia passione per l’innovazione e dalla consapevolezza che il Metaverso rappresenta la prossima frontiera del digitale. Con XMetaReal, abbiamo voluto creare un evento che non fosse solo un punto d’incontro per discutere, ma una vera e propria esperienza immersiva, un luogo dove presentare la convergenza tra realtà e tecnologia.

La scelta di Milano come sede dell’evento ha un significato particolare?

Assolutamente! Milano è da sempre crocevia di cultura e innovazione, un luogo dove le idee diventano realtà. È la città ideale per ospitare un evento di tale portata, e siamo onorati del patrocinio del Comune di Milano, un segno dell’importanza che il Metaverso sta acquistando nel tessuto socio-economico.

Quali sono le aspettative per il Summit?

Abbiamo l’ambizione di offrire molto più di un semplice insieme di conferenze. Vogliamo che i partecipanti vivano una giornata di scoperta, di ispirazione e di networking. Il nostro obiettivo è fornire una piattaforma di lancio per le aziende che guardano al futuro e che vogliono capire come navigare in questa nuova dimensione. Siamo entusiasti di avere personalità del calibro di Marco Montemagno, Lucrezia Van Stegeren e Luca Tremolada a guidare l’evento. Inoltre, avremo relatori d’eccezione provenienti dal mondo delle istituzioni e del business, pronti a condividere le loro visioni e esperienze.

Quali temi saranno al centro dell’attenzione durante il Summit?

Affronteremo temi vitali come l’identità digitale, l’evoluzione del branding nel Metaverso, le nuove frontiere dell’arte e della sanità, e la metamorfosi dell’architettura e del lavoro in questi spazi virtuali. Il Metaverso non è solo tecnologia, ma un nuovo modo di vivere la cultura e la società. Infatti credo che il Metaverso sia la prossima fase evolutiva di internet come la conosciamo. La terza dimensione e la realtà immersiva aprono possibilità inesplorate per l’interazione sociale, il business e l’espressione creativa. È una frontiera che sta già plasmando il nostro modo di vivere, lavorare e giocare.

Con queste parole, Vittorio Zingales ci ha offerto un assaggio di quello che sarà il Metaverse Generation Summit: un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista del cambiamento e navigare verso il futuro del digitale. Per maggiori informazioni sull’evento e per registrarsi, visitare il sito web ufficiale.

