“Dal wellbeing al bleisure”: appuntamento il 22 novembre per l’ultimo evento targato Gattinoni e Forbes

Dal wellbeing al bleisure. È questo il titolo dell’ultimo dei quattro eventi tematici organizzati da Forbes Italia in occasione dei primi 40 anni di Gattinoni.

In scena il 22 novembre alle 18.30 presso l’hub milanese di Gattinoni, l’evento si concentrerà su quanto sia di fondamentale importanza per le aziende permettere ai propri collaboratori di stare bene all’interno dei propri luoghi di lavoro, sia a livello umano, per migliorare così il loro benessere psico-fisico, sia a livello aziendale e di business, per incrementare la propria produttività. Ottica in cui si inserisce il bleisure, settore che prevede la commistione tra lavoro e piacere. Mix che, inevitabilmente, migliora la qualità stessa del lavoro e impatta in modo positivo sulle performance.

Moderato da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, l’evento vedrà la partecipazione di sei protagonisti del mondo dell’imprenditoria e del business:

Elena Carlino , Head of Sales Gattinoni Business Travel

, Head of Sales Gattinoni Business Travel Alessio Carciofi , docente di Marketing e Founder & Ceo Digital Wellbeing

, docente di Marketing e Founder & Ceo Digital Wellbeing Teresa Mallardi , Senior Associate Health & Benefits WTW Willis Italia

, Senior Associate Health & Benefits WTW Willis Italia Sonia Bazzoni , Head of Sales & Partnership Nexi Group

, Head of Sales & Partnership Nexi Group Sara Schiaffonati , Commercial & Marketing Director B&B Hotels Italia

, Commercial & Marketing Director B&B Hotels Italia Andrea Minogini, Responsabile People Care e Servizi al Personale Intesa Sanpaolo

