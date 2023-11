Siamo stanchi dei supereroi? L’ultimo film della Marvel fatica al botteghino in America

Fatti chiave

The Marvels, il sequel di Captain Marvel di Brie Larson, ha incassato 47 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, diventando il film con i guadagni più bassi nella storia del franchise, secondo Box Office Mojo, arrivando dietro ai 55,4 milioni di dollari di L’incredibile Hulk della Universal Pictures nel 2008 (equivalenti a circa 71,8 milioni di dollari oggi) e l’apertura di Ant-Man da 57,2 milioni di dollari nel luglio del 2015.

Secondo la CNBC, il film non ha incassato nemmeno un terzo di quello che Captain Marvel ha realizzato nel suo fine settimana di apertura del 2019 (153,4 milioni di dollari) e ha mancato significativamente le sue proiezioni iniziali di 75 e 80 milioni di dollari a livello nazionale.

Il calo dal primo film di Captain Marvel è il più ripido che il franchise Disney Marvel abbia mai visto: Guardiani della Galassia Vol. 3 ha incassato 118,4 milioni di dollari nel fine settimana di apertura rispetto ai 146,5 milioni di dollari del suo predecessore.

Gli esperti hanno affermato che il pubblico sta perdendo interesse nei confronti dei film ad alto budget. Il fenomeno, soprannominato “fatica da supereroi, ha visto uscite recenti come Eternals (2021), The Flash e Shazam: Fury Of The Gods deludere le aspettative.

The Marvels si colloca anche tra una serie di recenti delusioni al botteghino per la Disney, tra cui Indiana Jones e il quadrante del destino (che ha incassato 60,4 milioni di dollari nel weekend di apertura nazionale), Haunted Mansion (apertura da 24 milioni di dollari) e il film Pixar Elemental (apertura da 29,6 milioni di dollari).

I flop al botteghino hanno contribuito a un anno complessivamente difficile per la Disney, con scioperi di attori e scrittori che hanno bloccato la produzione di Hollywood, un servizio di streaming ancora non redditizio su Disney+ e un calo di presenze nel suo parco di punta Disney World, in Florida.

Perché guardarlo

L’ultimo film dell’universo cinematografico dellaha battuto il record di franchising per il peggior weekend di apertura nazionale di sempre, mancando le previsioni iniziali per decine di milioni. E forse ha segnato l’inizio della fine per il genere dei, a lungo sinonimo di incassi al botteghino.

Nonostante dozzine di date di premiere posticipate a causa degli scioperi di attori e scrittori, ci sono ancora molte uscite con i supereroi all’orizzonte. L’uscita di Aquaman e il regno perduto è prevista per il 22 dicembre, seguita da Deadpool 3 nel luglio 2024, Joker: Folie à Deux il prossimo ottobre e Venom 3 nel novembre 2024.

Il fatto sorprendente

Da quando ha raggiunto il suo massimo storico nel marzo 2021, Disney è il sedicesimo titolo con la performance peggiore dell’indice S&P 500, in calo del 56%, secondo i dati FactSet. I rivali storici dell’intrattenimento Warner Bros. Discovery e Paramount sono i due maggiori perdenti dell’indice in questo periodo, avendo perso oltre l’80% ciascuno.

A margine

La Disney è stata anche coinvolta in una costosa battaglia legale con il governatore della Florida e candidato presidenziale repubblicano, Ron DeSantis. DeSantis ha preso di mira Disney World – il parco esisteva in un distretto autosufficiente con l’autorità di un ente governativo – dopo che la società aveva criticato il controverso disegno di legge “Don’t Say Gay” del governatore.

La Disney ha fatto causa in risposta, e ha affermato che DeSantis stava portando avanti una campagna di punizione volta a danneggiare il gigante dell’intrattenimento. Da allora, la Disney ha ritirato i suoi piani per uno sviluppo dei suoi uffici da 1 miliardo di dollari a Orlando, e ha chiuso il suo hotel Galactic Starcruiser a tema Star Wars.

In cifre

17 miliardi di dollari: questo è quanto la Disney è destinata a investire in Florida nei prossimi 10 anni, ha riferito la CNBC, inclusa la ristrutturazione di Epcot, un parco a tema Moana e la possibilità di una rinnovata Dino Land presso Animal Kingdom.

