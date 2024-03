Da Adam Sandler a Margot Robbie: chi sono le 10 star del cinema più pagate del 2023

Hollywood ricorderà il 2023 come l’anno di Barbenheimer. Da quando sono usciti lo stesso giorno di luglio, Barbie e Oppenheimer hanno dominato il botteghino, il circuito dei premi e innumerevoli saggi e articoli.

Agli Oscar di domenica, Oppenheimer dovrebbe conquistare la maggior parte dei premi nelle categorie principali, tra cui miglior attore (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), miglior regista (Christopher Nolan) e miglior film.

Il successo di Adam Sandler su Netflix

Ma anche con questi due blockbuster – Barbie ha incassato 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, mentre Oppenheimer ha sfiorato il miliardo di dollari – gli appassionati hanno avuto tempo per guardare anche altre pellicole. Il rapporto annuale sul coinvolgimento di Netflix rivela che molte persone hanno trascorso una quantità astronomica di tempo a guardare i film di Adam Sandler.

Da quando ha firmato il suo primo contratto da 250 milioni di dollari per quattro film con lo streamer nel 2014, l’attore 57enne ha recitato in otto film per Netflix e ne ha prodotti molti altri attraverso la sua casa di produzione Happy Madison.

La maggior parte del suo catalogo di commedie è in licenza alla piattaforma: solo nei primi sei mesi del 2023, gli abbonati a Netflix hanno trascorso più di 500 milioni di ore guardando i film di Sandler. “Non esiste troppo Sandler”, ha spiegato il co-ceo di Netflix Ted Sarandos quando ha rinnovato la collaborazione nel 2020.

Di conseguenza, la piattaforma ha premiato l’attore non solo con uno dei contratti più remunerativi dell’industria dell’intrattenimento, ma anche con un’enorme libertà creativa. I tre film di Sandler nel 2023 includono Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston (che quest’anno è al n. 6 della classifica), girato a Parigi e alle Hawaii;

L’attore ha distribuito inoltre You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah con la moglie e le figlie e il film d’animazione Leo. Insieme ai suoi 44 spettacoli di stand-up comedy in tutto il Paese, Sandler ha guadagnato, secondo le stime, 73 milioni di dollari l’anno scorso (dopo aver pagato gli onorari al suo agente, manager e avvocato). Questo lo ha reso l’attore più pagato del 2023 con un buon margine.

Nella prima metà del 2023, gli spettatori di Netflix hanno guardato in streaming più di 500 milioni di ore di film di Adam Sandler.

I guadagni arrivano dal cinema

In totale, le 10 star più pagate hanno guadagnato 449 milioni di dollari nel 2023. Questi guadagni provengono quasi esclusivamente dal cinema, piuttosto che dalla televisione, in parte a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno bloccato Hollywood per metà dell’anno e hanno ritardato alcune stagioni televisive, e in parte a causa del precedente, ormai decennale, secondo cui le star del cinema possono ottenere fino a 20 milioni di dollari in anticipo per un singolo film, più una percentuale sui suoi profitti.

A lungo termine, recitare in un film di successo al botteghino rimane il biglietto d’oro di Hollywood. A differenza di Netflix, che paga agli attori un compenso iniziale e acquista la loro partecipazione ai profitti nei due anni successivi, un film di successo nelle sale cinematografiche può continuare a generare denaro in perpetuo, il che significa che gli attori con partecipazione ai profitti non hanno un limite alla somma che possono guadagnare alla fine.

Il boom di Margot Robbie con Barbie

Ad esempio, Margot Robbie e Ryan Gosling, le star di Barbie, si sono classificati rispettivamente al n. 2 e al n. 4 della top ten di quest’anno, basandosi esclusivamente sui guadagni stimati dal botteghino, dal video on-demand e dalla prima finestra di streaming del film. Il loro compenso totale per aver recitato in un fenomeno culturale sarà notevolmente più alto.

“Vi assicuro che Margot Robbie riceverà assegni da Barbie per il resto della sua vita”, dice un agente. Il successo dell’attrice è anomalo sotto un altro aspetto: a 33 anni, è la persona più giovane nella lista degli attori più pagati di un decennio, mentre l’età media degli altri nove è superiore ai 52 anni.

Gli attori più anziani traggono vantaggio da decenni di guadagni derivanti da successi passati, come la Aniston con Friends, e anche dal fatto che gli stipendi di Hollywood sono stabiliti da quelli precedenti. Questo significa che la tariffa corrente per le star più importanti dovrebbe corrispondere o aumentare rispetto a quella guadagnata con il loro ultimo film.

Le difficoltà per gli attori di colore a Hollywood

Questa tendenza a mantenere gli stipendi inalterati rende spesso difficile per gli attori più giovani entrare nella fascia alta. Lo stesso vale per gli attori di colore, di cui solo uno è rappresentato nella top 10 del 2023 (Denzel Washington al n. 10).

Certo, è stato un anno in cui molti degli attori neri più pagati non hanno pubblicato un film importante. Dwayne “The Rock” Johnson si è concentrato sulle sue attività imprenditoriali, come la tequila Teramana e la Xfl, mentre il suo collega Kevin Hart ha dedicato più tempo alle sue commedie. E Will Smith, un tempo re dei blockbuster estivi, stava ancora riabilitando la sua immagine dopo lo schiaffo degli Oscar 2022.

Eddie Murphy, Jamie Foxx e Samuel L. Jackson hanno svolto la maggior parte del loro lavoro sui servizi di streaming, dove i compensi iniziali sono elevati ma i potenziali guadagni sono limitati. Tuttavia, i film di successo interpretati da attori neri, asiatici e ispanici sono ancora pochi.

“Il punto è che Hollywood è ancora un’industria dominata dai bianchi”, afferma Darnell Hunt, vice-cancelliere esecutivo e rettore dell’Ucla e autore dell’Hollywood Diversity Report.

“Ci sono alcuni attori di colore che possono ottenere quegli stipendi e che si sono guadagnati un’esperienza tale da poterli ottenere. Ma il problema è: a quanti attori è stata data l’opportunità di sviluppare quel curriculum?”.

Sempre più potere per le star

Considerando il calendario delle uscite, è molto probabile che la classifica degli attori più pagati del 2024 sarà molto diversa. La maggior parte dei film richiede anni per essere sviluppata, quindi mentre Robbie, Tom Cruise (n. 3 di quest’anno) e Leonardo DiCaprio (n. 7) si stanno dedicando ai loro prossimi progetti, la programmazione cinematografica del 2024 vedrà Smith in Bad Boys 4, Murphy in Beverly Hills Cop: Axel F e Ryan Reynolds in Deadpool 3.

Lo stesso discorso vale per diversi membri del giovane e impressionante cast di Dune 2 che saranno impegnati in più film nel prossimo anno, tra cui Zendaya, Austin Butler e Anya Taylor-Joy. Inoltre, programmi televisivi di grande successo come Yellowstone, Curb Your Enthusiasm e The Bear avranno delle star nel mix dei guadagni.

Al di là degli stipendi, ciò che le star più pagate di quest’anno si sono guadagnate è un maggiore potere all’interno del settore, in particolare la possibilità di negoziare condizioni ancora più favorevoli per il loro prossimo progetto.

In un settore in cui la retribuzione può aumentare o diminuire in base a ogni prestazione, questa classifica rappresenta un’istantanea di chi ha più potere a Hollywood nel 2024.

La top ten del 2023: Adam Sandler in testa

1. Adam Sandler – 73 milioni di dollari (97 milioni di dollari lordi)

2. Margot Robbie – 59 milioni di dollari (78 milioni di dollari lordi)

3. Tom Cruise – 45 milioni di dollari (53 milioni di dollari lordi)

4. Ryan Gosling – 43 milioni di dollari (50 milioni di dollari lordi)

4. Matt Damon – 43 milioni di dollari (50 milioni di dollari lordi)

6. Jennifer Aniston – 42 milioni di dollari (56 milioni di dollari lordi)

7. Leonardo DiCaprio – 41 milioni di dollari (48 milioni di dollari lordi)

7. Jason Statham – 41 milioni di dollari (48 milioni di dollari lordi)

9. Ben Affleck – 38 milioni di dollari (45 milioni di dollari)

10. Denzel Washington – 24 milioni di dollari (28 milioni di dollari lordi)

