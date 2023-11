Axa Italia incontra il territorio per prevenire i rischi del cambiamento climatico

La Rotonda a Mare a Senigallia ha fatto da cornice all

a prima tappa del ciclo di incontri dedicati al territorio, organizzato da Axa Italia,

dal titolo “Cambiamenti Climatici. Prevenire e mitigare il rischio – Axa incontra il territorio”.

Lo scopo dell’incontro? Diffondere una sempre maggiore consapevolezza su un tema centrale per il futuro della società. In un Paese caratterizzato da una vulnerabilità strutturale che lo rende tra i più fragili d’Europa, si innescano gli effetti del cambiamento climatico, con un trend in crescita delle catastrofi naturali.

Le catastrofi naturali aumentano

Le catastrofi naturali sono in aumento. Da inizio 2023 il trend è aumentato del 135% con un ammontare dei danni subiti nel 2022 pari a oltre 165 miliardi. Il territorio marchigiano è stato colpito dall’alluvione del 2022 e Axa ha presentato un focus sul grado di rischiosità della Regione, con il coinvolgimento di Axa Climate, società del gruppo che vede impegnati oltre 100 data scientist in analisi del rischio climatico e un team di 15 PhD esperti in scienza e climatologia.



I rischi

Secondo lo studio, i primi rischi per la Regione sono le inondazioni, le esondazioni e le alluvioni: si stima che nel 2050, ad esempio, le inondazioni diventeranno sempre più severe, raggiungendo livelli oltre 1,5 m. Segue il rischio legato alla scarsità idrica, con le proiezioni nel 2050 che stimano un rapporto tra domanda e disponibilità del 160%. Poi le temperature estreme: il 41% del territorio sarà soggetto nel 2050 a temperature maggiori di 30°C per un periodo da 60 ad 80 giorni l’anno, e il 96% del territorio registrerà temperature maggiori di 30°C tra i 30 e gli 80 giorni; in alcune aree della regione le temperature percepite potranno toccare anche i 52°C fino a 5 giorni l’anno.

Axa Italia e la lotta al cambiamento climatico

L’incontro è stato patrocinato da Ania e dal Comune di Senigallia. “ Iniziamo un viaggio che ci vedrà in prima linea nell’aumentare la consapevolezza e stimolare il dibattito pubblico su un tema centrale per il futuro di tutti – ha detto René Gazet, p&c director del gruppo assicurativo Axa Italia – e vogliamo fare la nostra parte per favorire un cambio di rotta. Per questo, abbiamo messo la sostenibilità e il cambiamento climatico al centro della nostra strategia, in un committment di lungo periodo che vive di una duplice anima: la prevenzione e la protezione”.

“Le assicurazioni sono uno strumento fondamentale di protezione e di resilienza – ha sottolineato il dott. Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania – e per questo abbiamo accolto con estremo favore, nell’ambito della legge bilancio 2024, la previsione, all’art. 24, dell’obbligo assicurativo a copertura delle catastrofi naturali per le imprese”.

