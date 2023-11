Chi è Emmett Shear, l’ex ceo di Twitch che ora guida OpenAI al posto di Sam Altman

Emmett Shear (Photo by Eoin Noonan /Web Summit via Getty Images)

Aspetti principali

Nel 2006, Shear si unì all’amico d’infanzia Justin Kan e altri due colleghi per lanciare il sito di streaming video Justin.tv , che trasmetteva in diretta 24 ore su 24 la vita di Kan.

e altri due colleghi per lanciare il sito di streaming video , che trasmetteva in diretta 24 ore su 24 la vita di Kan. Justin.tv si sarebbe poi espanso per consentire ad altri creatori di trasmettere sulla piattaforma, evolvendosi infine in Twitch , una popolare piattaforma per contenuti trasmessi in diretta.

, una popolare piattaforma per contenuti trasmessi in diretta. Nel 2011, Shear divenne ceo di Twitch – dopo che era diventato autonomo rispetto al sito originale Justin.tv – e mantenne quella posizione per oltre 12 anni.

Con Shear, Twitch fu acquisita da Amazon per poco meno di 1 miliardo di dollari nell’agosto 2014.

Shear ha annunciato a marzo le dimissioni dal ruolo di ceo di Twitch, affermando di essere affermando di essere pronto a un nuova fase della vita, dopo oltre 16 anni in azienda.

La citazione

A sorpresa, il cda diha scelto l’ex capo di Twitch,, come ceo ad interim della società, in seguito al brusco licenziamento di Sam Altman

Shear ha spiegato la sua decisione di accettare il ruolo in OpenAI in un post su X: “Ho accettato questo lavoro perché credo che OpenAI sia una delle aziende più importanti attualmente esistenti”. Commentando il licenziamento di Altman, Shear ha scritto: “Il consiglio non ha rimosso Sam per uno scontro specifico sulla sicurezza, la loro ragione è completamente diversa da quella. Non sono abbastanza folle da accettare questo lavoro senza il supporto del consiglio per la commercializzazione dei nostri modelli”.

Da approfondire

Un aspetto di Shear che ha attirato l’interesse sui social media sono le preoccupazioni che ha espresso riguardo all’intelligenza artificiale negli ultimi mesi. Durante l’ospitata nel podcast The Logan Bartlett Show all’inizio di quest’anno, Shear ha affermato che è “un po’ incredibile” che le persone abbiano costruito l’IA, in quanto qualcosa che può risolvere problemi.

Shear ha detto di credere che, man mano che l’Ia migliorerà, sarà in grado di “migliorare se stessa” e che “quella specie di intelligenza è intrinsecamente pericolosa, perché l’intelligenza è potere”. In un altro podcast, My First Million, Shear ha detto che la probabilità che l’Ia faccia qualcosa di molto cattivo è tra il 3 e il 30%, e – pur essendo ottimista che le cose non andranno male -, il rischio potrebbe essere “probabilmente peggiore di una guerra nucleare”.

Vicende da considerare

Shear ha riconosciuto che “il processo e le comunicazioni attorno alla rimozione di Sam sono stati gestiti molto male” e ha detto che assumerà un investigatore indipendente per “approfondire l’intero processo che ha portato a questo punto” e creare un rapporto. Ha anche detto che intende parlare con “il maggior numero possibile di dipendenti, partner, investitori e clienti di OpenAI” e riformare la leadership dell’azienda per garantire “risultati per i nostri clienti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.