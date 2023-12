Zurigo e Singapore sono le città più care al mondo, Milano 22esima. Ecco la classifica

Gli italiani possono tirare un respiro di sollievo: le città più importanti del Bel Paese non sono presenti nelle prime posizioni della classifica dellerealizzata dall’Economist Intelligence Unit. L’indagine, condotta tra il 14 agosto e l’11 settembre 2023, ha preso in esame oltre 400 prezzi individuali di oltre 200 prodotti e servizi in 173 città.

Si conferma al primo posto Singapore, a pari merito con la svizzera Zurigo, che riconquista l’apice della classifica dopo tre anni. Parigi, una delle città più amate dal turismo italiano e non solo, guadagna ben due posizioni posizionandosi al settimo posto. Tra le città italiane troviamo Milano e Roma, che si piazzano rispettivamente al 22esimo e al 50esimo posto in classifica.

Released today, EIU’s Worldwide Cost of Living index compares prices across 200 products and services in 173 cities. Explore the results here: https://t.co/xkwbnB2j3G#worldwidecostofliving pic.twitter.com/jXScz2v7Ql — Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) November 30, 2023

Singapore in cima alla classifica per la nona volta

L’indagine ha rilevato che in media i prezzi sono aumentati del 7,4% per oltre 200 beni e servizi di uso comune, percentuale inferiore rispetto al 2022 (8,1%), ma significativamente superiore alla tendenza registrata nel periodo 2017-2021.

La classifica è stata stilata prendendo come riferimento il punteggio di base 100 attribuito a New York, che viene comparato con il costo della vita delle altre città.

Come detto in apertura, al primo posto troviamo Singapore (104), che mantiene la sua posizione di città più costosa al mondo per la nona volta in 11 anni, e Zurigo, che supera New York, metropoli che l’anno scorso guidava la classifica.

Chiudono la top five Ginevra (100) e Hong Kong (98). Tra le città europee troviamo Parigi (91), che si piazza al settimo posto della classifica guadagnando due posizioni, davanti a Copenaghen, all’ottavo posto a pari merito con Tel Aviv (89), regina della classifica nel 2021. Nel caso specifico però bisogna considerare che il conflitto israelo-palestinese era ancora lontano all’epoca in cui l’indagine è stata condotta.

Tra le città americane nella top ten ci sono anche Los Angeles (97) al sesto posto e San Francisco (86) a chiudere la classifica al decimo posto.

Le altre città in classifica

Nelle ultime posizioni troviamo tra le città più importanti Buenos Aires e Chennai (163esime a pari merito con 37 punti), la città nigeriana Lagos (165esimo posto con 35 punti) e Tunisi (al 168esimo con 32 punti).

Chiudono Teheran (20) e Damasco (13), che risulta la città meno costosa nonostante un aumento del paniere dei prezzi del 321% in termini di valuta locale.

La Cina, a causa del contraccolpo delle regole anti Covid del governo, perde diverse posizioni con i crolli di Nanjing e Wuxi, che perdono entrambi 31 posizioni piazzandosi 77esimi.

Discorso analogo per la Russia, con Mosca, che perde 105 posizioni piazzandosi al 142esimo posto, e San Pietroburgo, che crolla di 74 posizioni al 147esimo posto. Su queste ultime due città pesa la guerra in Ucraina e l’indebolimento della moneta locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .