Dal briefing fino all’industrializzazione: così Tecnica Group punta a digitalizzare i processi a supporto dello sviluppo del prodotto

“Far vivere esperienze emozionanti attraverso prodotti della massima qualità”. È questa la mission principale di, azienda italiana nata in provincia di Treviso, diventata leader nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci, con un portafogli di brand storici, come Moon Boot, Lowa – punto di riferimento in Germania e in tutta Europa per le calzature outdoor -, Rollerblade, inventore del pattinaggio in linea, e tre dei più importanti marchi del mondo sci: Nordica, Tecnica, Blizzard.

La società si distingue per l’artigianalità e l’intelligenza applicata alle materie prime, caratteristiche che si trovano in ogni prodotto offerto sul mercato sin dal 1930, quando Oreste Zanatta fondò la prima bottega artigiana che nel 1963 diventò il Calzaturificio Tecnica Spa.

Oggi l’azienda – che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 560 milioni di euro, e impiega circa 4.000 collaboratori in tutto il mondo – è attiva in Europa, Nord America e Asia, con una serie di sedi produttive e commerciali. Il quartier generale di Giavera del Montello (Treviso), punto di riferimento assoluto dello sportsystem, ha accompagnato l’ascesa della società e rappresenta oggi lo snodo principale per molti brand del gruppo.

Il processo di trasformazione digitale di Tecnica Group

A partire dal 2022, Tecnica Group ha avviato un importante progetto di trasformazione digitale, che coinvolge tutte le sue società del gruppo, con l’obiettivo di standardizzare i processi a livello globale, rinnovare i sistemi tecnologici e porre il consumatore finale al centro delle strategie.

Per fare ciò, si è definito l’application landscape di Tecnica Group, ossia il modello applicativo, infrastrutturale e il modello di network, scegliendo soluzioni leader di mercato ed erogate in cloud allo scopo di ottimizzare le prestazioni di business, accedere a soluzioni più flessibili e rendere l’infrastruttura It più agile, aperta all’innovazione.

“Stiamo digitalizzando i processi a supporto dello sviluppo del prodotto: dal briefing fino all’industrializzazione. Una roadmap che coinvolgerà tutti i brand del gruppo e le varie aree di ricerca”, racconta Sonia Covi, group It & digital transformation director.

Concretamente, l’azienda – che dal 2018 utilizza Sap S/4Hana – ha deciso in primis di migrare Sap in cloud nel 2022, scegliendo Sap with Rise, che offre maggior sicurezza e facilità di interazione con le altre componenti sia di Sap che di terze parti. Così facendo, il gruppo ha iniziato a digitalizzare sia i processi distributivi B2B e B2C che quelli produttivi.

“Stiamo innovando il nostro più grande centro produttivo in Slovacchia. Oggi le anagrafiche di prodotto, le distinte e i cicli vengono alimentati attraverso un Plm (Product Lifecycle Management), che dialoga con Sap, che a sua volta usa le informazioni per gestire i processi produttivi e logistici” prosegue Covi.

Ad accompagnare la trasformazione digitale della società, poi, una forte attenzione alle persone, considerate parte attiva del cambiamento.

Per loro Tecnica Group ha creato una Academy interna, oltre ad aver adottato soluzioni specifiche per facilitarne il lavoro, soprattutto nel contesto produttivo: per ottimizzare i processi di lavoro negli stabilimenti e favorire una organizzazione intelligente dei turni, è stata implementata Awms, piattaforma di workforce management leader di mercato, sviluppata da Azzurro Digitale e facente parte del portafoglio soluzioni del Gruppo Zucchetti.

Digitalizzare la gestione interna delle informazioni

Sonia Covi e il team di Tecnica Group, inoltre, hanno introdotto una piattaforma Salsify, capace di gestire le informazioni digitali di prodotto dei brand del gruppo sia per i canali B2B che B2C. “È una soluzione integrata con Sap e Salesforce, serve per arricchire le informazioni di prodotto con le altre che solitamente sono richieste dal consumatore finale”.

Infatti il prodotto stesso è stato digitalizzato inserendo al suo interno un identificativo digitale univoco a beneficio del consumatore finale. Ma non è tutto. Tecnica Group si è impegnata in un processo di standardizzazione delle piattaforme Erp del gruppo, portando ciascuna società a utilizzare Sap secondo un piano stabilito.

Il cliente finale al centro

L’evoluzione di Tecnica Group nasce dalla volontà di mettere al centro il cliente finale, principalmente in ottica B2B e B2C. “Abbiamo introdotto il Crm di Salesforce che ci permetta di gestire a 360 gradi i clienti e i consumatori finali dei nostri brand in un unico ambiente digitale, e attivato una piattaforma digitale per i clienti B2B in cui interagire con i nostri brand, i nostri agenti e il customer service”.

In corso l’attivazione di un e-commerce B2E per offrire ai dipendenti, ai loro familiari e ai friends la possibilità di acquistare i prodotti di Tecnica Group.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .