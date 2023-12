Come questa società di formazione sanitaria permette agli specialisti di restare aggiornati su diagnosi e terapie

Articolo di Matteo Borgogno tratto dal numero di novembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Più di 20 anni di esperienza nella formazione medico-scientifica. Dynamicom Education è una società milanese nata dall’idea di Giorgio Maggiani, presidente e amministratore delegato, di inserirsi nel nuovo business della formazione sanitaria, dopo l’approvazione della legge sull’Educazione continua in medicina (Ecm) nel 2001.

Dopo l’intuizione, nel 2004 Maggiani ha lasciato definitivamente la sua azienda precedente e ha puntato tutto sulla nuova creatura, che oggi è un provider accreditato per tutte le categorie previste dal programma nazionale Ecm: formazione a distanza (Fad), residenziale (Res) e sul campo (Fsc). Durante la pandemia, la società è riuscita a crescere, sfruttando tutti i vantaggi dell’innovazione digitale. Come? Lo spiega Maggiani, artefice di questa piccola grande rivoluzione nel mondo della formazione medica italiana.

Che cosa ricorda della nascita di Dynamicom Education?

Nel 2001 il ministero della Salute iniziò a divulgare notizie sulla possibile introduzione della formazione di aggiornamento obbligatoria per tutti gli operatori sanitari. Di conseguenza, il 29 novembre 2001 ho fatto costituire un’apposita società, in attesa che l’eco diventasse realtà. Poi sono passati tre anni prima che Dynamicom diventasse operativa a tempo pieno.

Che cosa sono i corsi di formazione Ecm e perché sono così importanti?

Sono i corsi di aggiornamento post laurea che ogni operatore sanitario deve seguire tutti gli anni. Va da sé che la loro importanza è massima: frequentandoli, lo specialista rimane aggiornato sulle ultime novità in tema di diagnosi e terapia e può fare bene il suo lavoro.

Quali sono i valori fondanti dell’azienda?

Dynamicom Education ha uno slogan: ‘Passione per i valori’. Valori di vario tipo: formatori di valore, contenuti scientifici di valore, struttura organizzativa di valore. Crediamo nell’essere e non nel sembrare, e, pur essendo una srl, di solito preferiamo la sostanza di valore al facile profitto.

Quali sono le sfide della formazione a distanza dopo il Covid? Come le eroga Dynamicom Education?

Il periodo del Covid, nonostante tutto ciò che ha portato con sé, per noi è stato fondamentale per spiccare il volo. Tra i nostri collaboratori esterni avevamo la società One Coffee, specializzata in formazione a distanza tramite le varie piattaforme (Zoom, Teams, Google Meet, etc.). Dopo un breve periodo di sconcerto e preoccupazione, abbiamo convertito tutti i nostri corsi in forma residenziale in corsi a distanza, conquistando grandi quote di mercato.

Che cosa manca alla sanità italiana per abbracciare la trasformazione digitale?

Non lo so, a volte viene da pensare che manchi solo un pochino di coraggio in più. Con quello, si potrebbero fare scelte di rottura e proiettarsi nel futuro, anziché guardare troppo al passato.

Quali sono gli obiettivi di breve e medio periodo della società?

La società nel breve-medio periodo ha come obiettivo prioritario quello di ringiovanire il proprio parco account commerciali, che è composto totalmente da manager di sicura competenza e affidabilità, ma che al tempo stesso si stanno avvicinando al capolinea per motivi anagrafici. Lo faremo gradualmente, ma con la consapevolezza che non sarà un’operazione rapida e semplice. Proprio per questo sarà fondamentale realizzarla al meglio, per continuare a garantire alla società il ruolo di leader di mercato che detiene da diversi anni.

