Taylor Swift è la persona dell’anno secondo Time. Battuti Putin e Barbie

La cantante ha battuto in finale gli altri nomi della shortlist in gara per lo storico riconoscimento:. Per la prima volta la rivista ha premiato un personaggio dell’entertainment. “Scegliere una persona che rappresenti gli otto miliardi di individui sul pianeta non è un compito facile. Abbiamo scelto qualcuno che rappresenta la gioia. Qualcuno che porta luce nel mondo”, ha detto il direttore del Timenel programma Today della NBC.

Come si legge sul sito del magazine, Time assegna il titolo “all’individuo, gruppo o concetto che ha avuto la maggiore influenza nel mondo durante gli ultimi 12 mesi”. Negli anni ’20 era semplicemente una trovata di marketing, ma poi è diventato uno dei momenti più attesi dell’anno.

Le ragioni del successo

“I successi di Swift come artista, sia dal punto di vista culturale, critico che commerciale, sono così numerosi che raccontarli sembra quasi fuori luogo”, si legge sul Time. “Parlare di lei sembrava come discutere di politica o del tempo, un linguaggio parlato così ampiamente che non necessitava di contesto. È diventata il personaggio principale del mondo”.