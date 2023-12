Notarify.io sempre più internazionale: accordo anche in Perù

, azienda italiana attiva nello sviluppo di soluzioni blockchain per la notarizzazione digitale di dati, documenti e processi aziendali, annuncia l’espansione internazionale in America Latina a partire da gennaio 2024. La società ha stretto una partnership strategica con

, organizzazione no-profit per la diffusione della tecnologia blockchain, che ricoprirà il ruolo di distributore della piattaforma e dei servizi Notarify nei paesi del Perù, Colombia e Cile.

Grazie a questa partnership verranno avviati oltre 10 progetti pilota nei settori minerario, assicurativo, agroalimentare, finanziario e sportivo, coinvolgendo una cinquantina di aziende clienti. La piattaforma e i servizi Notarify consentiranno di digitalizzare e certificare in blockchain i processi produttivi, amministrativi e contrattuali delle aziende, migliorandone efficienza, trasparenza e compliance in modo trasversale ai diversi mercati.

Massimiliano Nicastro Vallotto, presidente di Osservatorio Blockchain del Perù, ha dichiarato: “Siamo molto contenti e onorati di questa importante collaborazione con Notarify. Il nostro osservatorio collabora ufficialmente con il Congresso della Repubblica del Perù, la società nazionale per l’industria e governi regionali. Abbiamo già presentato il progetto di legge sul passaporto sanitario con tracciabilità blockchain e avviato un progetto pilota con due ospedali utilizzando la piattaforma Notarify. Abbiamo inoltre lanciato il progetto sul passaporto sportivo digitale con tracciabilità blockchain e quello sulla tracciabilità delle miniere d’oro e altri minerali per garantire la certificazione di origine. Sono certo che grazie alle competenze riconosciute a livello globale del Dott. Federico Monti e alla tecnologia multi blockchain di Notarify, la più evoluta e scalabile sul mercato, conquisteremo il Perù e l’America Latina con soluzioni digitali di eccellenza Made in Italy”.

Notarify sta consolidando la propria presenza internazionale. Da ottobre la piattaforma è ufficialmente attiva in Svizzera, grazie a Notarify Swiss basata a Lugano, e negli Emirati Arabi Uniti, presso il Dubai International Financial Centre, dove ha acquisito i primi clienti. Benché non ancora presente con una propria organizzazione, Notarify ha avviato le prime collaborazioni anche a Singapore, con l’obiettivo di stabilire una distribuzione strutturata sul mercato asiatico nel prossimo futuro. Questa espansione geografica in aree strategiche conferma la leadership globale a cui ambisce la società nel settore della digitalizzazione dei dati aziendali tramite molteplici blockchain pubbliche.

Rispetto all’inizio delle attività in Sud America, Federico Monti, ceo di Notarify, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di poter espandere il nostro business in America Latina, un’area strategica in forte sviluppo. Grazie alla partnership con Osservatorio blockchain del Perù contiamo di portare i benefici della nostra tecnologia a un elevato numero di aziende locali. Questo, dopo Svizzera, Emirati e Singapore, è un ulteriore passo verso l’obiettivo di divenire il riferimento globale per la notarizzazione in blockchain”.

