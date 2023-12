Il semplificatore dell’ospitalità: come Hotelify vuole espandere il suo business in tutto il mondo

per la produzione e la vendita online di forniture per hotel, B&B e Airbnb. Tramite il suo e-commerce, infatti, permette alle strutture ricettive di ogni dimensione di scegliere e ordinare facilmente tutte le dotazioni necessarie per avviare o gestire la propria attività. Dall’allestimento e l’arredamento, fino ad arrivare alla pulizia e le gestione di ogni ambiente,

dalle camere ai bagni, passando per la reception, la spa, la cucina e la sala.

La storia di Hotelify, il semplificatore dell’ospitalità

Essere il “semplificatore dell’ospitalità”. È con questo scopo che è nataattiva in Italia e in Europa

Fondata nel 2014 a Bologna da Elisabetta De Salvia (ceo) e Paolo Pagani (sales director) – entrambi già manager di Nestlé – in completo autofinanziamento, Hotelify oggi conta numerose sinergie con i principali attori del settore alberghiero e della ristorazione e oltre 30.000 strutture clienti in Italia, Francia, Germania e Spagna. Tra queste spiccano catene come Hilton, Baglioni Hotel & Resorts e Sonder.com, società che gestisce oltre 9.000 appartamenti in tutto il mondo per affitti a breve termine.

Acquisita nel 2022 dal gruppo Allegrini, storica azienda italiana attiva nel settore chimico con un’ampia gamma di produzioni nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie controllata dal fondo Metrika, Hotelify, con un fatturato proprio al 2022 di 3,5 milioni di euro, mira per il 2024 a piantare altre bandierine in giro per il mondo, oltre ovviamente a continuare il proprio percorso di crescita in termini economici e di business, come ci racconta Elisabetta De Salvia, founder e ceo della società.

In che modo siete riusciti a differenziarvi, in un mercato sempre più competitivo, rispetto ai vostri competitor?

L’ampio assortimento della nostra piattaforma è senza dubbio la caratteristica che ci differenzia di più rispetto ai nostri competitor. Questo ci ha permesso di diventare punto di riferimento in Italia e in Europa per la produzione e la vendita online di forniture per hotel, B&B e Airbnb. Sul nostro e-commerce, è possibile trovare tutto il necessario per allestire, arredare, pulire e gestire le strutture ricettive, coprendo ogni area dalla camera da letto al bagno, dalla reception alla spa, dalla cucina alla sala. Inoltre, uno dei nostri punti di forza è la sinergia instaurata con i principali players del settore alberghiero e della ristorazione. Questa collaborazione ci consente di ampliare continuamente la nostra gamma, oltre agli articoli di nostra produzione, mettiamo a disposizione forniture firmate da rinomati marchi come Ferragamo e Dr. Vranjes, materassi ignifughi Dorelan, biancheria di lusso di Frette, abbigliamento professionale di Giblor’s, nonché buffet per hotel e utensili per cucine professionali di Pintinox. Inoltre, essendo parte del Gruppo Allegrini, abbiamo la capacità di sviluppare e realizzare costantemente nuove soluzioni e formulazioni in grado di soddisfare le richieste del mercato e dei nostri clienti.

A differenziarci, infine, è anche la nostra attenzione nei confronti di tematiche sociali: in particolare, da sette anni abbiamo instaurato una collaborazione con Opera dell’Immacolata (OPIMM) Onlus, fondazione di diritto privato senza scopo di lucro che dal 1845 favorisce la realizzazione personale e lavorativa delle persone svantaggiate attraverso la formazione professionale e l’accompagnamento al lavoro. La collaborazione coinvolge il Centro di Lavoro Protetto (CLP) di OPIMM, una struttura socio-sanitaria occupazionale diurna che accoglie persone con disabilità tra i 18 e i 65 anni. Per Hotelify.com, a seconda delle necessità, gli ospiti del centro si occupano del confezionamento delle trousse o dei kit delle linee cortesia o si dedicano alla preparazione delle spedizioni relative alla biancheria da bagno o delle camere da letto, impegnandosi nell’etichettatura dei colli e nell’allestimento del pallet per la consegna al corriere.

Quali sono i trend di settore più rilevanti che avete osservato in quest’ultimo anno, sia dal punto di vista delle strutture ricettive, che da quello dei consumatori? Quali saranno invece i trend che guideranno il settore nel 2024?

Nel corso dell’anno abbiamo registrato sempre più interesse nei confronti di prodotti bio, eco-friendly e plastic-free. Le richieste green arrivano soprattutto dalle strutture più piccole, come agriturismi e B&B, che prediligono prodotti non testati sugli animali e attenti al pianeta. Da una parte, abbiamo quindi notato una crescente richiesta di dispenser per shampoo e bagnoschiuma, dall’altra la richiesta di linee cortesia con prodotti sostenibili e di qualità. Per esempio, tra le nostre linee cortesia create grazie alla ricerca di Allegrini Amenities compare quella di DPlanet – Do Not Disturb the Planet, completamente plastic-free e realizzata senza l’impiego di acqua e conservanti. I prodotti, avvolti in un packaging in carta riciclabile certificata Fsc, sono etici e vegani, privi di Sls, Sles, solfati, siliconi e parabeni aggiunti. Proprio le linee cortesia sono un altro dei trend da tenere d’occhio: non è soltanto una richiesta che arriva dalle grandi catene alberghiere ma anche dalle strutture più piccole, che puntano su set “ricchi” e originali da far trovare in camera ai propri ospiti, con l’intento di fidelizzarli. A questo si lega anche l’esigenza e la richiesta di personalizzare i kit cortesia, magari con il logo della propria struttura. In questo senso, come Hotelify stiamo portando avanti un progetto dedicato alla personalizzazione anche su numeri più piccoli, per andare incontro alle esigenze di qualunque tipo di struttura.

Considerando l’evoluzione del mercato, quali saranno le principali sfide per Hotelify nel 2024?

Sarà l’internazionalizzazione del modello italiano: ad ora, infatti, abbiamo oltre 30.000 strutture clienti tra Italia, Francia, Germania e Spagna, e puntiamo ad ampliare la nostra presenza in queste countries oltre che in Belgio e Austria. In particolare, il nostro intento è trovare player locali per ogni paese, proprio come accade in Italia, dove abbiamo partnership con brand e fornitori nazionali (come Dorelan o Frette). Proprio in queste settimane abbiamo chiuso l’accordo con Cofel, produttore di materassi francesi, e stiamo sviluppando con loro la proposta per il prossimo anno: in tal modo, riusciremo a replicare il modello italiano in Francia, Belgio, Lussemburgo e Principato di Monaco. Inoltre, puntiamo a raddoppiare le nostre proposte per le linee cortesia, realizzandole in house nei laboratori del Gruppo Allegrini: questo permetterà di offrire qualità e sicurezza targate made in Italy ma con un prezzo più competitivo sul mercato.

