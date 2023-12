Iliad propone a Vodafone una fusione in Italia da 10,5 miliardi di euro. La risposta: “Stiamo esplorando diverse opzioni”

Aria di cambiamento nel mondo delle telco. Dopo mesi di rumors, oggi il gruppo Iliad ha rotto ufficialmente gli indugi e ha presentato

una proposta di fusione delle attività di Iliad e Vodafone in Italia.

Fusione Iliad e Vodafone in Italia

Oggi il gruppo Iliad ha presentato a Vodafone una proposta di fusione delle rispettive attività in Italia, “con l’obiettivo di sviluppare un’offerta di mercato attrattiva, fondata sull’innovazione, la crescita e una customer experience senza pari”. evidenzia la nota ufficiale

sviluppare un’offerta di mercato attrattiva, fondata sull’innovazione, la crescita e una customer experience senza pari”. evidenzia la Già con il supporto unanime del consiglio di amministrazione di Iliad e del suo principale azionista, Xavier Niel (con un patrimonio di 6,9 miliardi di dollari secondo Forbes ), l’operazione si concretizzerebbe attraverso la costituzione di una nuova società (NewCo). La quale, grazie all’unione delle due realtà, customer-centric , supportando e accelerando la transizione digitale del Paese e in particolare l’adozione della fibra ottica”.

In particolare, evidenzia la società, la NewCo “ beneficerebbe dell’approccio innovativo di Iliad alla connettività, all’accessibilità e all’inclusività digitale, unitamente all’expertise di Vodafone nel B2B”. Diventando, in sintesi, “l’operatore più innovativo in un mercato italiano con 5 operatori di rete mobile e oltre 10 fornitori di broadband fissa “.

beneficerebbe dell’approccio innovativo di Iliad alla connettività, all’accessibilità e all’inclusività digitale, unitamente all’expertise di Vodafone nel B2B”. Diventando, in sintesi, “. “Il contesto di mercato in Italia richiede la creazione dell’operatore challenger di telecomunicazioni più innovativo, con la capacità di competere e creare valore in un ambiente competitivo”, ha dichiarato Thomas Reynaud, ceo del gruppo Iliad. “Riteniamo che i profili e le competenze complementari di Iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la solidità finanziaria necessarie per investire nel lungo termine. La NewCo sarebbe pienamente impegnata nell’accelerazione della transizione digitale del Paese e in particolare nell’adozione della fibra ottica e nello sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE: “Iliad punta al 100% di Vodafone Italia. “Ripercussioni positive anche per Tim e Wind-Tre”, dicono gli analisti”

In cifre

La proposta di fusione valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro compreso il debito e Iliad Italia 4,45 miliardi di euro. Nel dettaglio, Vodafone otterrebbe il 50% della nuova società insieme insieme a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e a un finanziamento soci di 2,5 miliardi. Iliad di conseguenza, oltre al 50% del capitale sociale della nuova società, riceverebbe un pagamento in contanti di 500 milioni e 2 miliardi di finanziamento soci. “La proposta riconosce valore e liquidità a Vodafone. L‘operazione soddisferebbe inoltre l’obiettivo pubblicamente dichiarato da Vodafone di trasformare e semplificare il gruppo”, ha evidenziato la società.

Nell’ambito della transazione proposta, Iliad avrebbe un diritto di opzione (call option) sulla partecipazione di Vodafone in NewCo con facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario di NewCo ad un prezzo per azione pari all’equity value al closing. Nel caso in cui Iliad decidesse di esercitare interamente le opzioni call, ciò genererebbe ulteriori 1,95 miliardi di euro di liquidità per Vodafone.

La risposta di Vodafone

Ancora non si sbilancia sulla proposta Vodafone. Che, tramite una nota, ha dichiarato di “essere favorevole al consolidamento nel mercato nei paesi in cui non sta ottenendo adeguati ritorni sul capitale investito” e conferma che “sta esplorando opzioni con diverse parti per raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione”. “Non può esserci alcuna certezza che una transazione venga infine concordata. Se necessario – conclude il comunicato della società – verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà più appropriato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .