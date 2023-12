La startup italiana dell’edtech Algor Education raccoglie 1,4 milioni di euro

Algor Education, startup innovativa che opera nel settore dell’apprendimento che offre soluzioni basate su algoritmi di IA, annuncia il completamento di un’operazione di investimento da 1,4 milioni di euro in equity, guidata dal fondo inglese Emerge Education con la partecipazione del Club degli Investitori, della holding 40Jemz Ventures e del business angel Gustaf Nordbäck.

Algor Education, il round d’investimento

Nata e cresciuta nell’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P), Algor Education ha avviato una piattaforma digitale che trasforma i testi in strumenti di apprendimento più visuali, interattivi e stimolanti, con l’obiettivo di supportare studenti, docenti e professionisti nello studio e nel lavoro quotidiano. L’avventura imprenditoriale di Algor è cominciata nel gennaio 2021. A metà 2022 Algor ha debuttato sul mercato con una versione beta e a inizio 2023 con la versione completa del suo prodotto, chiudendo l’anno con oltre 10.000 abbonati alla piattaforma (di cui circa il 20% dall’estero), due milioni di mappe concettuali create e la firma di accordi di collaborazione con distributori, scuole, università ed enti di formazione.

Grazie ai fondi raccolti con l’operazione di investimento, Algor Education continuerà il suo processo di internazionalizzazione e procederà all’assunzione di nuovi talenti che permettano lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sempre più innovativi e funzionali, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti a cui la startup si rivolge. Lead investor dell’operazione è Emerge Education, fondo europeo specializzato in edtech e focalizzato su investimenti pre-seed e seed.

“In un mondo ricco di stimoli, come contenuti video, audio e reels, i libri cartacei non sono più sufficienti per catturare l’attenzione degli studenti e garantire un apprendimento efficace”, ha dichiarato Mauro Musarra, founder e ceo di Algor Education. “Abbiamo quindi sviluppato una piattaforma basata su Intelligenza Artificiale che consente a chiunque di trasformare i propri testi tradizionali in strumenti interattivi. Abbiamo cercato in tutta Europa i migliori partner per continuare a sostenere questa crescita, e l’ingresso di Emerge, Gustaf, 40Jemz e di nuovi soci del Club degli Investitori rappresenta l’opportunità che cercavamo per costruire qualcosa di grande. Questo investimento ci permetterà di espandere la nostra presenza nel mercato internazionale e assumere nuovi talenti che, come noi, desiderano rivoluzionare il mondo dell’apprendimento”.

