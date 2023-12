ExpertBookB7 Flip: la soluzione di Asus per il business in mobilità

Il lavoro in mobilità subirà una ulteriore accelerazione con la piena attuazione della copertura 5G nel territorio italiano, attesa nel corso del 2024. Un passo in avanti molto importante, proprio nell’anno in cui i modelli disi diffonderanno tra le nostre imprese, per aumentare la produttività regalando alle persone tempo libero per seguire i propri interessi.

E questo passo in avanti merita dei device all’altezza della situazione in termini di performance, autonomia e, soprattutto, sicurezza. Asus è il marchio taiwanese che da decenni persegue obiettivi di qualità e porta nel mercato del business un prodotto da osservare attentamente. Il nome non si memorizza facilmente, bisogna prendere nota, Asus ExpertBookB7 Flip.

Il 5G E Wifi 6E per abbattere la latenza

Per le notevoli performance che lo accompagnano, si presenta come un device maneggevole dalla rapida accensione e -a livello ergonomico- molto adattabile alle situazioni. Essendo ribaltabile, o meglio “360° flippable”, si può sfruttare la sua posizione ponte che in alcuni contesti si rivela vincente: abbiamo testato delle app di videocall che funzionano benissimo in questa modalità.

La connessione 5G e il Wifi6E, nelle riunioni complesse tra vari colleghi, offre una latenza ridotta ai minimi termini. Il prodotto è dotato di uno stilo, che permette di essere molto precisi e facilita parecchi processi di navigazione, scrittura, demo delle presentazioni professionali. Ci permette, inoltre, una notevole produttività con un sistema di raffreddamento ibrido avanzato e una Cpu (Central Performance Unit) da 28 W.

Sicurezza Us military grade per il nuovo Asus

Le giornate di lavoro a volte possono essere davvero lunghe, tenendo conto anche dei diversi fusi orari quando si lavora in aziende multinazionali. E la batteria dell’Asus ExpertBookB7 Flip ci assiste fino a undici ore, avendo a disposizione un processore up to 12th Gen Intel Core i7-P con Iris X Graphic.

Anche il display ha dettagli interessanti: il robusto Corning Glass ha un rivestimento che rende lo schermo anti-glare, ossia in grado di ridurre al minino l’effetto brillantezza, che in certe situazioni di luce come fiere ed esposizioni, risulterebbe abbagliante.

Security first è il mantra di chi si trova a lavoravo online, vista la crescita sensibile della diffusione di malware in rete. Questo Asus offre una sicurezza Us Military Grade, un livello davvero avanzato nel mercato attuale. Quando bisogna lavorare in aereo oppure restare seduti accanto a sconosciuti in co-working sparsi in città, torna molto utile la funzione Asus Private View che protegge lo schermo da sguardi indiscreti.

A proposito di sicurezza, risulta estremamente importante l’integrazione del TPM 2.0, che permette una più sicura crittografia dei dati, in quanto modulo hardware e non software, come avviene invece per i device consumer.

Asus ExpertBook B7 Flip: voce pulita e zero rumori dall’Ai noise canceling

Lo sblocco del device attraverso impronta digitale è basato su Nano Kensington lock TPM 2.0 chip, uno dei sensori più fedeli e sicuri disponibili sul mercato. ExpertBook B7 Flip è dotato di sicurezza biometrica integrata -oltre al suddetto sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione- ha una fotocamera a infrarossi che funziona perfettamente con Windows Hello.

Il display di 16:10 permette una lettura molto facilitata dei fogli di lavoro, gli Excel, il sistema operativo raccomandato per il lavoro è Windows 11 Pro for business.

La voce nelle videocall mantiene una forte nitidezza grazie all’Ai noise canceling technology, una tecnologia che lavora attraverso l’enorme database di deep-learning e rende la nostra voce pulita cancellando, ad esempio, il rumore della tastiera con cui stiamo lavorando, oppure i clic del mouse e altre possibili forme di rumore ambientale.

Supporta la piattaforma Intel vPro

Uno dei punti di forza di Asus è sempre stato il post-vendita: in questo caso il prodotto è coperto da una garanzia totale per tre anni. L’azienda taiwanese è tra quelle che non ha mai trascurato l’impatto ambientale della lavorazione e del packaging di prodotto.

Ecco perché l’azienda “collabora con le parti interessate lungo tutta la catena del valore per raggiungere l’obiettivo zero emissioni attraverso l’aumento dell’efficacia energetica, l’impiego di energia pulita e la promozione dell’innovazione in tutti i campi”.

Inoltre, la garanzia non si limita a coprire eventuali guasti al Notebook, ma anche la batteria, un plus che altri produttori di laptop non offrono.

