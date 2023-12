Il Gatwick di Londra è l’aeroporto più stressante al mondo, Fiumicino è settimo. La classifica di VisaGuide

Ildiè l’aeroporto più stressante al mondo da attraversare, seguito dall’aeroporto die dall’aeroporto diin Germania al terzo posto. A dirlo è lo studio di VisaGuide.World che ha classificato il livello di stress dei passeggeri che transitano. La valutazione tiene conto di vari fattori selezionati dai viaggiatori come i principali artefici dello stress in aeroporto: il volume di passeggeri durante tutto l’anno, la densità di folle, la probabilità di ritardi dei voli e la distanza dal centro città.

La metà dei 10 aeroporti più stressanti al mondo si trova in Europa e l’altra metà negli Stati Uniti. Tra i più grandi al mondo, gli aeroporti asiatici si rivelano i meno stressanti per i passeggeri. L’aeroporto internazionale di Los Angeles, che ha la più alta densità di viaggiatori, è il sesto a livello mondiale per stress. Solo 3 dei 10 aeroporti più stressanti in Europa si trovano al di fuori dell’Unione Europea, due a Londra, nel Regno Unito, e uno a Istanbul, in Turchia. Due aeroporti in Spagna, due in Germania, uno in Italia, uno in Francia e uno nei Paesi Bassi completano la classifica europea.

La top 5

L’Aeroporto di Londra Gatwick nel Regno Unito è il più stressante al mondo per i passeggeri da attraversare, con un punteggio di 52,00. Al secondo posto c’è l’Aeroporto di Istanbul in Turchia con un punteggio di 42,79, seguito dall’Aeroporto di Monaco in Germania al terzo posto con un punteggio di 40,43. La top 5 si completa con un altro aeroporto americano e britannico: l’Aeroporto Internazionale di Denver (39,60) e l’Aeroporto di Heathrow (37,13). In classifica anche l’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci di Roma (Fiumicino) che si è classificato al settimo posto di questa particolare graduatoria.

La classifica completa

Rango Aeroporto Paese Passeggeri Totali Dimensione Aeroporto Densità Passeggeri m Ritardi Distanza dal Centro Città Punteggio 1º Aeroporto di Londra Gatwick Regno Unito 32.848.088 6.712.109,68 4,89 41,10% 43 52,00 2º Aeroporto di Istanbul Turchia 64.289.107 76.354.541,04 0,84 31,50% 38,8 42,79 3º Aeroporto di Monaco Germania 31.642.738 15.745.482,45 2,01 49,20% 33,5 40,43 4º Aeroporto Internazionale di Denver USA 69.286.461 139.892.218,01 0,50 20,90% 37,01 39,60 5º Aeroporto di Heathrow Regno Unito 61.614.508 12.122.336,46 5,08 40,50% 28 37,13 6º Aeroporto Internazionale di Los Angeles USA 65.924.298 11.913.515,79 5,53 19,02% 29 36,44 7º Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Italia 29.346.365 15.971.281,24 1,84 28,80% 30,4 35,12 8º Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth USA 73.362.946 69.590.540,34 1,05 20,67% 31 34,12 9º Aeroporto Internazionale John F. Kennedy USA 55.287.693 19.947.661,09 2,77 25,43% 27,35 32,66 10º Aeroporto Internazionale di O’Hare USA 68.340.619 30.827.439,08 2,22 18,76% 27,35 31,44

L’unità di misura della dimensione dell’aeroporto è il metro quadrato (m2). L’unità di misura della distanza dal centro città è il chilometro (km).

