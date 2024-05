Un viaggio nel giardino segreto dell’Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi

Articolo tratto dal numero di aprile 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Nascosto nel sestriere di Cannaregio si trova il giardino privato più antico di Venezia dove hanno passeggiato Sharon Stone, Paolo Sorrentino, Angelina Jolie e Priscilla Presley.

Persino il Dalai Lama ha trovato conforto nei duemila metri quadrati di verde di Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, circondato da una ricca vegetazione e da arbusti, testimoni di oltre tre secoli di storie del palazzo nobiliare Rizzo-Patarol che ospita l’hotel.

L’atmosfera romantica di Nh Collection Venezia

Grazie a un’opera di restauro, la dimora del XVII secolo, che in passato ha accolto un monastero e l’ambasciata di Francia e Savoia, mostra ai suoi ospiti affreschi antichi, sculture e dipinti che contribuiscono a definire l’atmosfera romantica dell’indirizzo a cinque stelle.

Il tutto racchiuso in un involucro architettonico prezioso, ricco di marmi e stucchi, intarsi e broccati, dietro ai quali si cela lo spazio verde privato: una rarità per la città dei canali. La sua creazione si deve a Lorenzo Patarol, appassionato di scienze naturalistiche e botanica che, tra il 1717 e il 1719, creò questo angolo magico nell’allora area coltivabile della città, chiamata Fondamenta Madonna dell’Orto.

64 camere in stile Serenissima

Oggi il giardino dallo stile inglese ospita una ghiacciaia utilizzata anticamente per conservare la neve e gli alimenti, oltre al ponticello che collega due collinette e diventa un perfetto set fotografico per le coppie. Da qui si sviluppa un molo privato, da cui si scorge in lontananza l’isola di Murano, mentre gli ospiti che non vogliono perdersi neanche un tramonto possono riservare la maestosa suite presidenziale.

Oltre a chi soggiorna all’hotel, al giardino possono accedere anche gli esterni attraverso il Wigwam Club, associazione che tutela gli spazi verdi di Venezia e propone tour guidati alla scoperta della collezione botanica di rose e ortensie dell’albergo. L’offerta di Nh Collection Grand Hotel Palazzo dei Dogi si articola in 64 camere il cui stile è ispirato alle tradizionali architetture della Serenissima.

Alti soffitti, lampadari in vetro di Murano, bagni dalle finiture di pregio e testiere dei letti realizzate da artigiani locali diventano la cifra stilistica classica delle stanze, senza rinunciare ai comfort più tecnologici.

L’offerta enogastronomica

Chi vuole abbandonarsi ai piaceri del palato può godersi una pausa al ristorante Il Giardino Segreto, con un’offerta internazionale che strizza l’occhio alle specialità di Venezia, mentre il bar La Voga offre signature cocktail come il Lady Rose, con moscato dei Colli Euganei, frutti di bosco, infuso di verbena, tè alla menta, fiori d’arancio, sciroppo di petali di rose home-made e foglie di menta.

Adatto a convention aziendali e matrimoni, Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi offre spazi dall’autentico stile veneziano con scorci sul canale e angoli romantici.

