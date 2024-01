Innovazione digitale e crescita del portafoglio: i progetti di Safilo attraverso la lente dell’ad Angelo Trocchia

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Come si coniuga l’innovazione tecnologica con il design italiano nel settore dell’occhiale? A porsi da sempre questa domanda e a proporre nuove soluzioni è Safilo. Negli ultimi anni il gruppo ha sviluppato un’importante strategia di trasformazione digitale che ha rivoluzionato processi, approcci e pratiche nell’intera catena del valore.

Innovazione e digitale al centro

Un’innovazione che nasce nei due digital hub di Padova e Portland, che ha dato vita a piattaforme digitali in grado di valorizzare il dna di ciascun brand in portafoglio, sia dei marchi di proprietà, sia di quelli in licenza.

La trasformazione è stata segnata anche dall’integrazione di strumenti avanzati di data analysis nello sviluppo delle collezioni, per intercettare in modo più efficace i trend e ottimizzare i flussi di lavoro, e da piattaforme B2b e B2c sempre più orientate al cliente e con un forte focus sui canali di vendita digitali.

Un approccio focalizzato sulla digitalizzazione, che in ambito consumer si esprime in una strategia focalizzata su facing, ominicanalità e digital strategic communication. Il tutto, parallelamente a un’evoluzione e a un consolidamento del portafoglio dei marchi che mira a raggiungere un obiettivo strategico di stabilità nel lungo periodo e di equilibrio tra house brand e licenze a rilevanza globale e locale.

Il portafoglio di marchi

Questo percorso è andato di pari passo con le operazioni di rinnovo licenze con Tommy Hilfiger, Kate Spade New York, Fossil, Havaianas e Juicy Coture e con nuovi accordi stipulati con Etro e Stuart Weitzman, oltre che con nuovi brand entrati in portafoglio per rafforzare il posizionamento nell’ambito degli occhiali da donna, come Isabel Marant, Carolina Herrera e Chiara Ferragni.

“Tramite i rinnovi anticipati e l’ingresso di nuovi brand in licenza stiamo lavorando per avere un portafoglio sempre più bilanciato, mantenendo un equilibrio tra marchi di proprietà e in licenza. Puntiamo ad avere un portafoglio che possa offrire marchi in ogni segmento, dal mass cool al fashion luxury, con una forte presenza di brand premium contemporary, così da soddisfare i gusti di tutti i consumatori”, ha dichiarato Angelo Trocchia, ceo del gruppo Safilo.

La collaborazione con Amazon

A orientare le scelte della società, un approccio strategico capace di dare vita a un occhiale d’eccellenza che unisce il know-how e la maestria del design italiano con caratteristiche tecniche d’avanguardia. Proprio grazie a queste peculiarità, Amazon ha scelto Safilo per l’ideazione dei nuovi smart glass Alexa|Carrera, presentati a settembre.

Un prodotto di ultima generazione che fonde il design italiano di Safilo con la tecnologia Alexa: dotati di tecnologia open-air, questi occhiali intelligenti fanno arrivare il suono all’orecchio senza coprire i rumori circostanti, minimizzando quello che le persone intorno possono sentire.

Alexa|Carrera Alexa|Carrera

Progettati in due modelli, sono disponibili esclusivamente sul mercato statunitense. “Safilo ha sempre guardato al futuro, ed è per questo che siamo molto orgogliosi di collaborare con Amazon a questo progetto innovativo, offrendo il nostro design italiano e lo stile unico di Carrera Eyewear. Inoltre, siamo fieri di coniugare il nostro consolidato modello di distribuzione tradizionale, che comprende punti vendita di ottica, catene, department store, negozi specializzati e boutique, con l’incredibile distribuzione di Amazon”.

La cultura aziendale promuove lo smart working

Ma il processo di digitalizzazione di Safilo si rivolge anche verso l’interno, per costruire una cultura aziendale capace di rispecchiare le esigenze dei dipendenti. Proprio in questo contesto, per rendere l’organizzazione del lavoro sempre più flessibile, si inserisce il progetto pilota di smart working all’interno delle sedi italiane di Safilo. Nato per il benessere delle persone, pone le sue basi sulla fiducia reciproca tra l’azienda e i suoi collaboratori.

L’iniziativa prevede una combinazione di presenza in ufficio e lavoro digitale da remoto fino al 60% del tempo, accompagnato da una free location policy e da un orario flessibile per incentivare autonomia, responsabilizzazione, progettualità.

Un metodo di lavoro agile in cui ogni persona lavora per obiettivi. Una trasformazione digitale completa, che vuole continuare a innovare il business dell’occhiale e non solo.

