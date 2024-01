Il 2024 è l’anno elettorale più importante della storia: ecco i Paesi che andranno alle urne

Più di 50 Paesi in tutto il mondo con una popolazione complessiva di circa 4,2 miliardi di abitanti terranno elezioni nazionali e regionali nel 2024, in quello che sarà l’anno elettorale più grande della storia con la partecipazione di sette delle dieci nazioni più popolose del mondo.

Fatti chiave

Gli Stati Uniti si stanno preparando per le elezioni presidenziali e alla Camera di novembre, che potrebbero essere una ripetizione di quelle del 2020 se il presidente Joe Biden si scontrerà con il suo predecessore Donald Trump.

si stanno preparando per le elezioni presidenziali e alla Camera di novembre, che potrebbero essere una ripetizione di quelle del 2020 se il presidente Joe Biden si scontrerà con il suo predecessore Donald Trump. L’India , la più grande democrazia del mondo, terrà elezioni generali prima di giugno, nelle quali il partito nazionalista indù Bharatiya Janata del primo ministro Narendra Modi tenterà di assicurarsi un terzo mandato contro una coalizione di partiti regionali e nazionali di opposizione chiamata Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano.

, la più grande democrazia del mondo, terrà elezioni generali prima di giugno, nelle quali il partito nazionalista indù Bharatiya Janata del primo ministro Narendra Modi tenterà di assicurarsi un terzo mandato contro una coalizione di partiti regionali e nazionali di opposizione chiamata Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano. Il 7 gennaio il Bangladesh terrà una delle prime grandi elezioni dell’anno, con il primo ministro Sheikh Hasina praticamente garantito per un quinto mandato poiché il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh, ha scelto di boicottare le elezioni.

terrà una delle prime grandi elezioni dell’anno, con il primo ministro Sheikh Hasina praticamente garantito per un quinto mandato poiché il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh, ha scelto di boicottare le elezioni. Taiwan seguirà da vicino le elezioni fissate per il 13 gennaio mentre l’isola democratica deve affrontare crescenti minacce da parte della Cina, che la rivendica come parte del suo territorio; il pro-USA Lai Ching-te è in testa nei sondaggi.

seguirà da vicino le elezioni fissate per il 13 gennaio mentre l’isola democratica deve affrontare crescenti minacce da parte della Cina, che la rivendica come parte del suo territorio; il pro-USA Lai Ching-te è in testa nei sondaggi. Indonesia e Pakistan , rispettivamente il quarto e il quinto Paese più popoloso del mondo, terranno le elezioni generali a febbraio con Giakarta alla ricerca di un nuovo leader poiché il presidente Joko Widodo non è eleggibile per un terzo mandato, mentre Islamabad spera di emergere da una crisi costituzionale che ha portato alla cacciata e all’incarcerazione dell’ex primo ministro Imran Khan.

e , rispettivamente il quarto e il quinto Paese più popoloso del mondo, terranno le elezioni generali a febbraio con Giakarta alla ricerca di un nuovo leader poiché il presidente Joko Widodo non è eleggibile per un terzo mandato, mentre Islamabad spera di emergere da una crisi costituzionale che ha portato alla cacciata e all’incarcerazione dell’ex primo ministro Imran Khan. Il Sudafrica , una delle più grandi economie africane e membro fondatore dell’alleanza BRICS, terrà le elezioni dopo maggio, con l’African National Congress del presidente Cyril Ramaphosa che spera di continuare la sua ininterrotta presa al potere dalla fine dell’apartheid nel 1994.

, una delle più grandi economie africane e membro fondatore dell’alleanza BRICS, terrà le elezioni dopo maggio, con l’African National Congress del presidente Cyril Ramaphosa che spera di continuare la sua ininterrotta presa al potere dalla fine dell’apartheid nel 1994. In Messico si terranno le elezioni generali a giugno, quando sarà quasi certa l’elezione della prima leader donna: la protetta di Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, affronterà Xóchitl Gálvez che guida una coalizione di partiti di opposizione.

Il fatto sorprendente

Le grandi elezioni nel 2024 non si limiteranno solo agli stati-nazione poiché l’Unione Europea terrà le elezioni parlamentari a giugno, tra i timori di una rinascita dei partiti di destra nel continente. L’esito potrebbe avere un impatto significativo sul continuo sostegno dell’Europa all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia, poiché diversi partiti di destra in Europa occidentale hanno espresso opposizione a fornire continui aiuti allo sforzo bellico in corso a Kiev.

In cifre

945 milioni: questo è il numero degli elettori registrati in India all’inizio del 2023. Da allora, il primo ministro Modi ha affermato che oltre un miliardo di persone avranno diritto di voto nel 2024, quando la nazione più popolosa del mondo si recherà alle urne.

A margine

Anche Russia e Iran terranno elezioni generali nel 2024, ma con i regimi autoritari al potere non si prevede che nessuno dei due sarà libero ed equo. Tuttavia, le elezioni potrebbero essere oggetto di potenziali proteste poiché sono le prime a svolgersi nel contesto delle recenti turbolenze geopolitiche che coinvolgono entrambi i Paesi.

L’Iran ha assistito a diffuse proteste antigovernative nel 2022 in seguito alla morte della donna di 22 anni Mahsa Amini per mano della polizia del Paese, mentre la Russia ha assistito a proteste minori e a un potenziale tentativo di colpo di stato in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .