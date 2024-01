Come Italia Paghe aiuta le imprese a valorizzare il capitale umano

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

La valorizzazione del capitale umano è un pilastro per il successo e le performance di qualsiasi azienda. I dipendenti non sono solo risorse, ma sono il cuore dell’organizzazione, portano con sé un bagaglio di competenze, creatività e motivazione. Investire nella valorizzazione del capitale umano non solo accresce la soddisfazione dei dipendenti, ma genera un impatto diretto sulle performance aziendali.

Tuttavia, la gestione delle risorse umane in azienda non è semplice e spesso distrae dalle altre attività strategiche. Per questo, a volte esternalizzarle è la scelta giusta. In particolare, delegare le funzioni a esperti permette di concentrarsi sulle proprie competenze centrali, migliora l’efficienza operativa e assicura una maggiore agilità nell’adattarsi alle esigenze del mercato. Ne abbiamo parlato con Lucio Sindaco, ceo di Italia Paghe, società che fornisce alle aziende servizi e soluzioni modulari per ottimizzare la gestione amministrativa e organizzativa del capitale umano.

Nata nel 2007, Italia Paghe ha quattro sedi in Italia, circa 320mila cedolini elaborati e più di 20mila dipendenti gestiti per conto delle oltre 300 aziende clienti. È un punto di riferimento nell’ambito della consulenza aziendale e a novembre è stata sponsor e parte attiva del World Business Forum di Milano.

Come ha iniziato la sua carriera nel mondo delle risorse umane e della consulenza aziendale?

Ho iniziato la mia carriera molto presto, a 21 anni, come addetto alle risorse umane di un’importante azienda di produzione di materiale edile. Nel 1984 ho intrapreso una nuova fase, come consulente del lavoro, immergendomi nel mondo della consulenza giuslavoristica e strategica. Questo passo mi ha permesso di espandere le mie competenze e la mia esperienza, di affrontare sfide più ampie, di comprendere le complessità della gestione delle paghe. Nel tempo ho acquisito una consapevolezza crescente sul potenziale dell’innovazione tecnologica nell’ambito dell’outsourcing. Sono diventato sempre più determinato a cercare soluzioni per migliorare e ottimizzare i processi, a essere all’avanguardia nel settore e ad aprire nuove prospettive per l’efficienza e la precisione nell’erogazione dei servizi di payroll.

Quali sono la missione e i valori che guidano Italia Paghe?

Italia Paghe è nata nel 2007 come un progetto molto ambizioso ed è diventata una solida realtà. La nostra missione è offrire soluzioni modulari e personalizzate per l’elaborazione delle retribuzioni del personale, ottimizzando i processi di gestione amministrativa del capitale umano. Per noi l’affidabilità del servizio, la trasparenza e la flessibilità sono fondamentali per garantire risultati in tempi certi e aderendo a standard contrattuali e normativi.

Italia Paghe offre anche consulenza direzionale su misura. In che modo questa consulenza va oltre la gestione delle

paghe?

La nostra consulenza direzionale si estende a diversi servizi, come analisi dei costi, costruzione di budget, previsioni, gestione dei rapporti sindacali con l’introduzione di premi di risultato, piani welfare, incentivi collettivi per incrementare la produttività del lavoro, creazione di tavoli di confronto per fronteggiare momenti di crisi, analisi della conformità in materia di amministrazione del personale. Inoltre, aiutiamo a definire politiche di retention e compensation del personale e processi di valutazione dei manager e dei dipendenti per valorizzare il patrimonio aziendale. Infine, forniamo servizi di ricerca e selezione, progettiamo e realizziamo percorsi formativi per il personale. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per comprendere le loro esigenze e sviluppare soluzioni personalizzate che li aiutino a raggiungere obiettivi finanziari e organizzativi.

Perché negli ultimi anni molte aziende hanno scelto l’outsourcing delle paghe?

L’outsourcing delle paghe è diventato un elemento chiave per il successo aziendale. Le aziende si rendono conto dell’importanza di concentrarsi sulle competenze principali, affidando la gestione delle paghe a specialisti come noi. Questo porta anche a una maggiore efficienza.

L’adozione dell’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la gestione delle paghe. Come integrate l’IA nei vostri servizi?

L’intelligenza artificiale è un elemento chiave nella nostra strategia di innovazione. Sta consentendo l’automazione di compiti ripetitivi e la riduzione degli errori umani. Abbiamo implementato applicativi web-based di ultima generazione e sistemi di backup sicuri per garantire un servizio all’avanguardia.

Come affiancate i partner in ambito hr e organizzazione?

Il nostro supporto specialistico abbraccia la definizione e l’attuazione di strategie di sviluppo delle risorse umane. Coniughiamo consulenza specialistica e innovazione di sistemi, offrendo il servizio migliore per i nostri partner. Le nostre attività sono anche il risultato delle collaborazioni con JobGate, Studio Sindaco e LabLaw.

