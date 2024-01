Com’è la nuova area polifunzionale di iGuzzini per rendere più inclusivi gli spazi di lavoro

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

In un’azienda, promuovere il senso di appartenenza e inclusione passa anche dall’idea di trasformare un piano della sede, originariamente riservato agli uffici direzionali ed executive, in un luogo coinvolgente, aperto a tutti i dipendenti, dove domina il concetto di trasparenza.

Il nuovo Lighthinking Space

È quello che ha fatto iGuzzini, storica azienda dell’illuminazione, con il nuovo Lighthinking Space. Progettato dallo studio Apml Architetti, integra lavoro e socialità offrendo uno spazio a tutta la community aziendale in cui rilassarsi, prendere uno snack, organizzare un meeting.

Situato al terzo piano della sede di Recanati, progettata nel 1998 da Mario Cucinella, è uno spazio punteggiato da vegetazione idroponica dove si trovano angoli conversazione, sale meeting e piccole cucine attrezzate, oltre a una biblioteca con magazine, libri di narrativa e testi per bambini.

“Dopo la vendita di iGuzzini Illuminazione nel 2018 al gruppo Fagerhult e dopo la pandemia, abbiamo pensato di trasformare il terzo piano in un luogo fruibile, familiare e democratico, spiega Cristiano Venturini, ceo di iGuzzini. Siamo partiti dal nome, con un doodle nel quale ogni dipendente poteva proporre un’idea ed esprimere una preferenza. Il risultato è uno spazio polifunzionale dove lavorare in team, fare un break con i colleghi, sfogliare una rivista”.

Come si struttura lo spazio

Il piano si articola in cinque zone tematiche, ognuna dedicata a un valore aziendale: apertura, bellezza, innovazione, integrità, umanità. “Volevamo che i nostri valori venissero sentiti dalle persone. Così abbiamo aperto questo spazio a tutti. Ci sono gli operai che salgono dopo il turno di notte, c’è chi viene per una partita a biliardino, chi a prendere un libro da portare a casa. L’obiettivo è vivere l’azienda non solo come un luogo di lavoro, bensì come un ambiente piacevole in cui passare il tempo, rafforzando il senso di inclusione e appartenenza. Oltre al mio ufficio, qui c’è la sala per il consiglio di amministrazione, completamente vetrata, a ribadire il concetto di apertura e trasparenza”.

Le innovazioni di iGuzzini

Non mancano le innovazioni di iGuzzini, con sistemi di illuminazione dotati di sensori per regolare le dimmerazioni rispetto alla quantità di luce naturale, per rilevare l’affollamento e per inviare notifiche push tramite app. Un regno di tecnologia e comfort che è piaciuto anche a Hollywood.

“Lo scorso agosto una casa di produzione cinematografica cercava un ufficio in stile californiano nelle Marche. Qualcuno ha segnalato il nostro terzo piano e abbiamo ospitato le riprese del film Leopardi & Co, diretto da Federica Biondi, con Whoopi Goldberg, Jeremy Irvine e Denise Tantucci”.

La filosofia aziendale

Il Lighthinking Space si inserisce nel contesto di una filosofia aziendale che trae ispirazione dal pensiero olivettiano: “Continuiamo a prendere esempio dal passato che ha reso grande l’Italia, ed è proprio in questa cornice che si collocano il nostro welfare aziendale e le iniziative per il benessere del dipendente. Possiamo stimolare motivazione, passione e amore per il lavoro e per l’azienda, solo quando il dipendente si sente persona all’interno di un habitat professionale che lo rispetta in tutto e per tutto”.

