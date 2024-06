iGuzzini e Lamborghini insieme nel design che si ispira alle auto supersportive

Articolo tratto dal numero di maggio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Tra le tante collaborazioni nel mondo del design, solo alcune scaturiscono dalla condivisione di una concezione del significato di innovazione e performance. Tra queste c’è la partnership tra iGuzzini, storica azienda marchigiana del lighting, e Automobili Lamborghini, marchio di eccellenza dell’automotive di lusso.

Dal loro incontro è nata Mya – Faster Than Light, una lampada da tavolo pensata per essere completamente personalizzabile nei colori, nei materiali e nella morbidezza della luce. Un oggetto di design studiato per soddisfare tutte le esigenze, traducendo in luce la filosofia sartoriale con cui Automobili Lamborghini progetta e realizza le sue supersportive. “Mya rappresenta la sintesi della collaborazione tra due aziende del made in Italy che rivolgono enormi attenzioni all’innovazione tecnologica, all’alta performance e alla qualità assoluta in tutto ciò che fanno”, ha commentato Cristiano Venturini, ceo di iGuzzini.

Il punto d’incontro tra iGuzzini e Lamborghini

Il design della lampada richiama gli elementi che caratterizzano i modelli delle supersportive Lamborghini, trasformando tridimensionalmente lo stilema del marchio, la Y, presente non solo nelle linee estetiche, ma anche nel punto di accensione e spegnimento. Proprio da qui ha origine la Y del nome Mya, rendendo questo elemento luminoso il punto d’incontro tra la storia di Automobili Lamborghini e iGuzzini.

Dimmerabile attraverso uno slider verticale che si attiva sfiorando la lampada con un dito, Mya si contraddistingue per l’efficienza luminosa e il comfort visivo. A rendere possibili atmosfere luminose personalizzate è la rotazione del vano ottico di 60 gradi, che consente di direzionare la luce nel piano, oltre all’accensione e la dimmerazione touch a sfioro o per attivazione del sensore radar di presenza. Alimentata a batteria e dotata di presa di ricarica usb type C, può inoltre essere facilmente trasportata e ambientata. Le finiture sono ispirate alla gamma colore delle vetture Lamborghini. Un prodotto che crea un ponte metaforico tra due eccellenze del saper fare italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .