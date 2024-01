Elevata sicurezza dei prodotti e maggiore tutela per i consumatori: perché il Mocra è un’opportunità per il settore della cosmesi

Articolo tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Negli Stati Uniti la Food and drug administration (Fda), l’autorità governativa che regola alimenti e farmaci, ha approvato il Mocra (Modernization of cosmetics regulation act), un provvedimento che dal 1 luglio 2024 vincolerà sia le aziende produttrici che quelle che commercializzano prodotti cosmetici a registrarsi presso la Fda. Astra Pagliai, direttore operativo di ExportUsa New York, delinea il nuovo scenario.

Cos’è il Mocra e cosa devono aspettarsi le aziende che operano nel settore della cosmesi?

Con l’introduzione del Mocra si delineano requisiti stringenti per le aziende che intendono importare e distribuire prodotti cosmetici sul mercato statunitense. La normativa prevede l’osservanza di direttive specifiche, integrative rispetto a quelle già stabilite dalla Fda per il settore cosmetico, comprese quelle relative all’etichettatura. La norma doveva entrare in vigore a fine 2023, ma è stata posticipata a metà 2024. Inaugura un periodo di transizione, segnando l’apertura verso un’epoca di rinnovamento regolamentare. Per i prossimi due anni si assisterà all’introduzione progressiva di ulteriori requisiti normativi. L’obiettivo è facilitare l’assimilazione dei nuovi standard, permettendo alle aziende di mantenere la continuità commerciale e operativa, allineandosi con l’evoluzione della normativa. Le società del settore cosmetico dovranno prepararsi a molto obblighi, come la registrazione presso la Fda e la nomina di un responsabile che dovrà garantire la conformità ai nuovi standard e di interfacciarsi con l’ente regolatore.

Come funzionava il settore cosmesi negli Stati Uniti prima dell’entrata in vigore del provvedimento?

Prima dell’avvento del Mocra, la Fda non richiedeva alle aziende del settore né la registrazione, né l’elenco dei prodotti. Tale situazione concedeva alle imprese una notevole libertà di azione, che tuttavia si rifletteva in minori garanzie per i consumatori sulla sicurezza dei prodotti. In mancanza di obblighi rigorosi di notifica o approvazione pre-immissione sul mercato, le aziende dovevano attenersi a una regolamentazione autonoma, responsabilizzandosi direttamente per la sicurezza e l’efficacia dei prodotti. L’introduzione del Mocra rappresenta una risposta concreta alla necessità di incrementare il controllo e la trasparenza nel settore, definendo nuovi standard per superare le precedenti carenze e potenziare la tutela dei consumatori nel mercato cosmetico.

Quale sarà l’impatto del Mocra negli Stati Uniti e quali opportunità ne deriveranno?

L’entrata in vigore del Mocra segnerà un cambiamento rilevante nel settore cosmetico. Oltre a elevare gli standard di sicurezza e qualità dei prodotti, offrirà ai consumatori livelli di tutela superiori rispetto al passato. Le aziende si troveranno costrette ad allinearsi a normative più restrittive, un processo che potrebbe riflettersi in un aumento dei costi operativi e in un’esigenza di riorganizzazione aziendale. Nonostante ciò, il Mocra rappresenta una fonte di opportunità per le imprese. Dimostrando il proprio impegno nella salvaguardia della sicurezza e nella qualità dei prodotti, le aziende potranno non solo rafforzare la fiducia dei consumatori, ma anche posizionarsi come leader di mercato, anticipando i trend futuri.

