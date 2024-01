L’ex ceo di Google Eric Schmidt sta lavorando a un progetto segreto di droni militari

David Jeans ha contribuito al contenuto.

Uno dei più accesi sostenitori dell’industria della difesa nella Silicon Valley, il miliardario Eric Schmidt starebbe pianificando un’impresa segreta ispirata all’uso dei droni sul campo di battaglia da parte dell’Ucraina, con l’aiuto di Sebastian Thrun.

L’ex ceo di Google Eric Schmidt ha silenziosamente pianificato una nuova iniziativa tech nel settore della difesa. Secondo quanto hanno rivelato quattro fonti a conoscenza della vicenda a Forbes, si tratterebbe di un progetto di droni militari stealth. L’esistenza del progetto non è stata segnalata in precedenza e deve ancora essere lanciato pubblicamente.

Il progetto di droni militari stealth di Eric Schmidt

Come hanno aggiunto due delle fonti, il progetto clandestino intende fornire un’alternativa americana ai droni cinesi e svilupperà sistemi aerei senza pilota specificatamente da utilizzare sul campo di battaglia. Tre delle fonti che hanno familiarità con gli impegni di Schmidt affermano che il lavoro è influenzato dalle sue recenti visite in Ucraina, dove il miliardario ha fatto incursione tra funzionari governativi e leader militari nell’ultimo anno. Due di queste persone hanno aggiunto che Sebastian Thrun, cofondatore del laboratorio Moonshot di Google, è coinvolto nell’iniziativa.

Forbes non è stato in grado di determinare chi, oltre a Thrun, è coinvolto nel progetto segreto, quando è iniziato e se Schmidt è il suo unico sostenitore. Secondo due fonti, solo poche persone ci stanno lavorando. Schmidt è riuscito in gran parte a tenerlo nascosto a causa delle sensibilità geopolitiche. Non è chiaro se sia stata costituita una società. Schmidt e Thrun hanno rifiutato di commentare.

Schmidt ha parlato ampiamente del modo in cui i droni stanno rimodellando la guerra in Ucraina. “Il futuro della guerra sarà dettato e condotto dai droni”, ha scritto Schmidt in un editoriale di luglio per il Wall Street Journal dopo essere tornato da Kiev. All’inizio di quest’anno, il Washington Post ha riferito che Schmidt, insieme ad altri investitori, aveva stanziato 10 milioni di dollari per l’acceleratore di startup ucraino D3, che si concentra sulla tecnologia militare, ma sembra essere separato da questa nuova impresa. D3, che sta per Dare to Defend Democracy, fornirà un finanziamento iniziale di 125.000 dollari alle startup in fase iniziale, oltre a opportunità di tutoraggio.

Le altre attività di Eric Schmidt

Da quando ha lasciato il suo ruolo di presidente di Google nel 2017, Schmidt ha dedicato gran parte del suo tempo e delle sue ricchezze per collegare gli interessi della Silicon Valley e del Pentagono attraverso vari comitati consultivi, think tank e il suo vasto portafoglio di startup. A Washington, D.C., ha sostenuto che le agenzie militari accelerino i loro investimenti tecnologici, in particolare nell’intelligenza artificiale, che secondo lui svolgerà un ruolo chiave nella sicurezza nazionale e negli affari cinesi. Schmidt ha precedentemente ricoperto il ruolo di presidente dell’Innovation Board del Dipartimento della Difesa e di commissario della Commissione per la sicurezza nazionale sull’intelligenza artificiale, dove ha formulato raccomandazioni formali sulla strategia americana di intelligenza artificiale.

Questi collegamenti con il governo hanno dato a Schmidt un alone da statista negli Stati Uniti e all’estero, dove ha sfruttato la sua influenza per incontrare potenti strateghi militari. Le recenti missioni personali di Schmidt in Ucraina hanno contribuito a dare forma al suo nuovo progetto di droni, hanno detto tre fonti. In particolare, hanno detto due di loro, è interessato all’utilizzo da parte del Paese di droni e quadricotteri per lanciare una controffensiva contro la Russia. Nel settembre 2022, Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente Zelenskyy, annunciò che lui e Schmidt avevano discusso “soluzioni tecnologiche” per espellere le forze russe dall’Ucraina.

Chi è Sebastian Thrun, il possibile collaboratore

Thrun, un veterano fondatore dell’aeronautica ed ex collega di Schmidt a Google, avrebbe senso come collaboratore. Esperto di robotica tedesco, ha stretto i suoi primi legami con Google nel 2010, dopo che il cofondatore Larry Page lo ha reclutato per costruire auto a guida autonoma, su cui Thrun aveva già lavorato alla Stanford University. L’iniziativa sarebbe poi diventata la filiale Waymo della società madre di Google, Alphabet, e il laboratorio si è trasformato in Google X, l’incubatore del gigante tecnologico per progetti lunari.

Nel 2010, Thrun ha anche fondato la startup di aerotaxi Kittyhawk con il sostegno di Page (ha chiuso l’anno scorso). Ha poi creato la società di formazione online Udacity nel 2011 prima di lasciare il suo ruolo di vicepresidente e membro di Google tre anni dopo. Recentemente ha annunciato una nuova società di intelligenza artificiale chiamata Sage Labs.

Le questioni etiche a Google

In Google, i progetti relativi ai droni hanno suscitato polemiche in passato. Nel 2018, mentre Schmidt prestava ancora servizio come consulente tecnico presso Alphabet, migliaia di dipendenti di Google avevano protestato contro il suo contratto per Project Maven, un’iniziativa del Dipartimento della Difesa in cui l’esercito utilizzava la tecnologia AI dell’azienda per analizzare le immagini di sorveglianza dei droni. La disputa ha portato alle dimissioni dei dipendenti, alla creazione delle linee guida sull’intelligenza artificiale di Google che dicono che la società non svilupperà armi basate sull’intelligenza artificiale e alla decisione di non rinnovare il contratto.

Non è chiaro quando Schmidt farà il suo debutto con il suo progetto di droni, o come intende competere con produttori storici come DJI con sede a Shenzhen, che attualmente controlla il 70% del mercato globale dei droni, così come Anduril e una serie di nuove startup americane. Schmidt potrebbe sperare di trarre vantaggio da un programma del Pentagono recentemente annunciato chiamato “Replicator”, che mira a indebolire il dominio della Cina nello spazio dei droni, coinvolgendo i produttori statunitensi per costruire migliaia di velivoli nel prossimo anno.

L’Ucraina ha recentemente accolto con favore altri progetti di droni provenienti dall’estero. A dicembre, il Ministero per la trasformazione digitale ha annunciato che Quantum Systems, un produttore tedesco di droni, aprirà un centro di ricerca e sviluppo nel paese. La società entrerà a far parte della città ucraina di Diia, una “zona economica virtuale” destinata ad attrarre aziende tecnologiche straniere e locali con vantaggi fiscali e altri benefici.

