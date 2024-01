L’innovazione al servizio del paziente. Così Allergan Aesthetics sta scrivendo il futuro dell’estetica

Articolo apparso sul numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Innovazione al servizio del paziente. È la filosofia di Allergan Aesthetics, a division of Abbvie, azienda che si occupa di medicina estetica. A guidare la filiale italiana è Jelena Petrovic, general manager e amministratore delegato, laureata in medicina, con molti anni di esperienza in ambito farmaceutico. “Partiamo sempre dall’ascolto delle esigenze dei medici e dei pazienti per soddisfare i loro bisogni e offrire soluzioni innovative, alla base delle quali ci sono costanti investimenti in ricerca e sviluppo”, spiega Petrovic. “Da qui l’idea di abbracciare la sfida della formazione, che per noi non è solo un valore imprescindibile, ma anche, in quanto azienda storica del settore, un dovere”.

Questa convinzione ha portato, a livello internazionale, alla fondazione nel 2013 dell’Allergan Medical Institute, l’academy di formazione anche digitale di Allergan Aesthetics, “molto rinomata e apprezzata dalla comunità scientifica globale”, evidenzia Petrovic. Poi ad aprile 2023, a Roma, è stato inaugurato il Center of Excellence, il primo e unico spazio dedicato alla formazione avanzata – teorica e pratica – dei medici estetici. “Ci siamo proiettati in avanti e abbiamo compiuto un ulteriore passo verso la medicina estetica del futuro”, commenta la general manager. “Questo training center, che abbiamo creato in Italia, è unico nel suo genere in Europa e Canada e unisce l’innovazione scientifica alla pratica clinica, impegnandosi a formare i futuri leader del settore”.

Il programma formativo, messo a punto da un comitato scientifico multidisciplinare di 36 esperti noti a livello nazionale e internazionale, tra cui chirurghi plastici, dermatologi, medici estetici e ricercatori, prevede quattro percorsi e più di dieci corsi. Si tratta di un percorso di formazione realizzato dai medici per i medici, che combina lezioni frontali, sessioni didattiche, workshop interattivi e live injections eseguite sia dai relatori sia dagli allievi, utilizzando le tecnologie più avanzate.

Si va dal primo percorso di base, focalizzato sull’anatomia del volto, al quarto, quello avanzato, che tratta i casi più complessi, promuovendo il raggiungimento di elevati standard di qualità e sicurezza. Un programma completo, che include moduli sulla gestione del paziente, sulle nuove tecnologie e sullo sviluppo del business.

“Il nostro percorso è in continua evoluzione, aggiorniamo costantemente i nostri moduli, integrando le ultime scoperte scientifiche e tecnologiche”, aggiunge Petrovic. Non solo: il Center of Excellence crea e rafforza anche un network di medici in cui i partecipanti possono scambiarsi informazioni e conoscenze al servizio del benessere del paziente. “Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita e all’eccellenza della medicina estetica rendendola moderna, più sicura e personalizzata”, conclude Petrovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .