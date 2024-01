Così Matica System è diventata leader nelle soluzioni di identità e di pagamento

Articolo tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

In un mondo sempre più digitalizzato, il settore delle smart card sta acquisendo un ruolo centrale. Precursore dell’importanza di questi chip è l’imprenditore italiano Sandro Camilleri, alla guida del gruppo Matica, realtà che ha reso una delle più importanti a livello globale nelle soluzioni di identità e di pagamento.

Fondatore e amministratore delegato del gruppo, che ha sede in Svizzera, Camilleri ha acquisito Matica System nel 2007, trasformando un’azienda italiana con dieci dipendenti in un gruppo che ha oggi 11 stabilimenti e 200 dipendenti in tutto il mondo, dalla California a Seul.

Camilleri è stato fra i primi sostenitori delle smart card all’inizio degli anni Novanta, molto prima che le carte in plastica integrate con chip diventassero uno standard globale. È stato così tra i primi a proporre un modo semplice ed efficiente per aiutare i cittadini a identificarsi senza bisogno di documenti fisici.

La sua visione è quella di plasmare il futuro delle soluzioni di identità e pagamento con tecnologie che collegano il regno fisico e quello digitale, con un’unica credenziale affidabile e multiforme. L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato rapidamente i settori dell’identità digitale e del fintech, i due principali campi di competenza di Matica.

Il gruppo mira a tenere il passo e guadagnare quote di mercato grazie a un team globale dinamico e inclusivo e a un piano di acquisizioni strategiche. Abbiamo parlato con Camilleri del percorso del gruppo e delle scelte compiute fino a questo punto.

Qual è stata l’intuizione che le ha permesso di identificare subito l’importanza tecnologica delle smart card?

Ho fatto una tesi di laurea sulle smart card dal titolo I think therefore I smart card, perché avevo capito l’importanza dei chip nella nostra vita, le loro applicazioni e il business che ne sarebbe derivato nei successivi decenni.

Come influirà l’intelligenza artificiale sul settore in cui opera il gruppo Matica?

L’Ia è molto importante e si svilupperà anche nel mondo Sw. Tuttavia, non credo che l’intelligenza artificiale sostituirà le persone in termini di conoscenza del cliente, che rappresenta uno step fondamentale delle applicazioni, sia nei sistemi di pagamento che nei sistemi di digital id.

Perché avete optato per un’espansione negli Usa? Quali sono gli aspetti positivi e negativi del mercato statunitense per chi lavora nel campo della digital identity?

Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più grande al mondo nel nostro settore e, per crescere in modo significativo, servono una presenza tecnica e commerciale e prodotti su misura per il mercato americano. Inoltre, gli Usa beneficiano di un sistema di logistica di prim’ordine, un fattore molto importante per i nostri clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .